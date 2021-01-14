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Три ссуза Забайкалья признаны лучшими в России

Три ссуза Забайкалья признаны лучшими в России
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки Забайкальского края
Директора учреждений были награждены за профессиональную подготовку учащихся

В декабре 2020 года состоялся национальный конкурс «Лучшие колледжи и техникумы Российской Федерации». По результатам в число победителей из девяти федеральных округов вошли три образовательные организации Забайкальского края.

В регионе были отмечены Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова, Первомайское многопрофильное училище и Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса. Директора учреждений награждены почётными грамотами за высокую профессиональную подготовку студентов.

- Включение в число лауреатов конкурса «Лучшие колледжи и техникумы России» осуществляется на основании опросов мнений потребителей, проведённых во всех субъектах Российской Федерации сотрудниками научно-исследовательского института социальной статистики города Санкт-Петербург и силами привлечённых специализированных социологических организаций, рекомендаций государственных и муниципальных органов, отраслевых министерств и ведомств, а также анализа отзывов и рейтингов в открытых источниках. Исследование охватывает крупные города регионов, - сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
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