Сегодня в Бурятии зафиксирован минимум суточного прироста заражённых за два месяца
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 21 декабря общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 23 961. Из них 54% (13 005) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки диагноз подтвердили у 207 человек. Из них 153 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
Отмечается снижение темп прироста новых случаев коронавируса. Сегодняшний показатель в 207 больных – абсолютный минимум с 22 октября. Именно в тот день в Бурятии впервые была превышена отметка в 200 заражённых за сутки (до этого фиксировалось по 60-80 больных). Но с тех пор ежедневно стали фиксировать более 200-х заражённых (рекорд на сегодня – 281). Заболеваемость постепенно идёт на спад в последние дни: днём ранее было 211 заражённых, за день до этого +215, а до этого +214, +212, +208, +215, +223 и пр.
Всего выздоровели от коронавируса 20 661 человек, или 86%. В том числе накануне вылечились 205 пациентов.
За сутки умерли ещё четверо больных. С начала пандемии скончались 542 больных коронавирусом.
В стационарах республики сейчас лечается 1733 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1389. В отделениях реанимации находится 99 пациентов (из них старше 65 лет – 56), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65-ти – 37).
Занятость коечного фонда составляет 68 %.
Амбулаторное лечение проходят 1025 пациентов с COVID-19. Наблюдается 5485 человек.
Круг контактных лиц больных на сегодня составляет 3114 человек.
С 20 декабря по 10 января общепит в Бурятии получил поблажку: кафе, барам и ресторанам позволено работать до 23 часов. По прежним правилам они должны были закрываться в 22 часа.
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В Бурятии снижается темп прироста новых случаев коронавируса
Общество, Фото:
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