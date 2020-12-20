Врач из Бурятии лечит больных коронавирусом в Подмосковье

Врач из Бурятии всерьёз обеспокоена ситуацией с коронавирусом. Баярма Жамбалова, работая «в красной зоне», знает, какая нагрузка упала на плечи врачей, медицинских работников и всю систему здравоохранения.





Баярма Жамбалова, будучи врачом, внимательно относится к своему здоровью и образу жизни. Она занимается спортом, каждый день находит время на пробежки, любит читать и готовить, а также заниматься дыхательной практикой и медитировать.





фото - страница Баярмы Жамбаловой

Полномочное представительство Бурятии при президенте России рассказало о враче из Бурятии, работающем сейчас в «красной зоне. Историю опубликовали на странице полпредства в Facebook.Баярма Жамбалова родилась в селе Орлик Окинского. Полтора года назад после окончания медицинского вуза в Красноярске она переехала в Москву. Врач из Бурятии совмещает учёбу в ординатуре РНИМУ имени Пирогова и работу терапевтом во временном инфекционном госпитале в Раменском районе - самом большом ковидном госпитале в Подмосковье.- В первую волну я работала в амбулаторно-поликлиническом звене участковым терапевтом в городе Химки. Был тотальный карантин, и, в основном, мы работали в выездной службе по обслуживанию пациентов на дому. Тогда нашей задачей было своевременное определение кризисного состояния здоровья пациентов, которые лечились на дому и своевременная их госпитализация. Помимо больных с COVID-19 также оставались онкологические пациенты, которые также нуждались в нашей помощи. Было очень тяжело, потому что основная нагрузка ложилась на первичное звено. В день поступало по 200-280 вызовов. Работали с утра до самой поздней ночи, с одним выходным в 10 дней. А в данный момент я работаю непосредственно в той самой красной зоне врачом-терапевтом. Тяжёлых пациентов очень много. Конечно, тяжело, не могу сказать иначе,- рассказал Баярма Жамбалова.- Коронавирус нам всем показывает, что нужно ответственнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Поскольку тяжелее всех заболевания протекает у коморбидных пациентов, в основном, это люди с сахарным диабетом. И для самой системы здравоохранения многие проблемы напомнили о себе. Острая нехватка врачебных кадров, отсюда вытекает вопрос о доступности медицинского образования в нашей стране. Но везде нужно искать плюсы и смотреть на вещи и под другим углом. Я, как человек восточный, смотрю на ситуацию по-философски, считаю, что мы на пороге грандиозных перемен. Наше общество, которое всегда было ориентировано на производство и потребление, с приходом пандемии ограничила свою потребительскую активность, что наилучшим образом сказывается на экологии. Карантин немного замедлил привычный темп жизни, у людей появилось время заглянуть внутрь себя, пересмотреть свои ценности, - поделилась мыслями врач.