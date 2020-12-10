Изменения внесены в указ главы Бурятии о борьбе с коронавирусом
В Бурятии увеличат время работы кафе, ресторанов, баров и прочего общепита. С 20 декабря по 10 января им будет позволено работать до 23 часов. По нынешним правилам они должны закрываться в 22 часа.
Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии №37 «О дополнительных мерах по защите населения от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса».
Новогодние корпоративы и прочие банкеты по-прежнему остаются под запретом.
«Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных мероприятий, за исключением мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырёх человек за одним столом», - говорится в указе.
Как сообщал «Байкал-Daily», весь общепит в Бурятии закрывался на две недели, с 16 по 30 ноября. Работать разрешалось только на доставку. В Роспотребнадзоре, подводя итоги локдауна, отмечали «некоторое снижение интенсивности эпидемиологического процесса».
К слову, торговые центры в Бурятии в предновогодний период могут перевести на круглосуточный режим работы.
В Бурятии увеличат время работы кафе и ресторанов
Бизнес, Фото:
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