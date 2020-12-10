В Бурятии увеличат время работы кафе и ресторанов

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Сбербанк представил финансовые результаты по итогам 11 месяцев Бизнес, ПАО Сбербанк сообщил о финансовых результатах по итогам 11 месяцев 2020 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)