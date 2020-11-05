Об этом сообщил бывший министр культуры Бурятии
Лауреатом второй степени в номинации «Информационное сопровождение государственной национальной политики» всероссийской общественной премии «Гордость нации» стала телеведущая, продюсер программ ГТРК «Бурятия» Баирма Раднаева. Об этом сообщил экс-министр культуры Бурятии Тимур Цыбиков, ныне начальник управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной почве федерального агентства по делам национальностей.
Тимур Цыбиков присутствовал на церемонии вручения премии, которая состоялась в московском театре «Геликон-опера».
Награду на сцене получил сын Баирмы Раднаевой Аюр.
Телеведущая из Бурятии стала лауреатом «Гордости нации»
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