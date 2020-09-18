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«Не уехать»: Улан-удэнцы жалуются на отсутствие маршруток вечером

«Не уехать»: Улан-удэнцы жалуются на отсутствие маршруток вечером
Общество, 
Горожане разгневаны, что не могут вечером добраться до дома

Улан-удэнцы жалуются, что вечером не могут уехать из-за отсутствия маршруток. В паблике «Весь Улан-Удэ» выложили короткое видео на эту тему.

- Время 22:15. Уже минут 15 стоим, ни одной маршрутки не было. Народ стоит, тоже ждёт, - поделился горожанин, находясь на остановке «ТСК».


В комментариях видео вызвало бурю негодования. Многие пользователи также пишут, что вечером автобусы приходится подолгу ждать, «уехать нереально», а в салонах грязно.

«Не хотят работать, в склоне грязно и многих, ещё и хамят, и ездят так, будто везут дрова, а теперь ещё и проезд повышают, че происходит в этом городе»

«В вечернее время, приблизительно 20:00-22:00 маршрутки доезжают до конечки и разворачиваются по домам. А мы стоим и часами ждём, чтобы добраться домой и никому нет дела!»

«Так и есть! Вечером не уедешь!».

«После 21:00 вообще все маршрутки ходят очень редко, особенно две, их вообще нет почти! И за что платить-то?».

«В 22:00 уже на 37 не уедешь!!! Сами попались, пришлось такси вызывать. Пока ждали с города. А вообще город пишет последние с 21:00 уже идут маршруты»

«Их не дождаться после 9»; «33 и 46 после 20:00 уже не дождаться»; «После 20 часов уже сложно уехать, ждёшь по 30-40 минут, а впереди зима», «Работаю до 22, в Пентагон уехать не реально».

Улан-удэнцы даже призывают вернуть общественный транспорт из частных рук под муниципальное управление.

Некоторые встали на сторону водителей. Объяснив тем, что работать с раннего утра и до позднего вечера попросту тяжело: «Если он выехал в 6:00, то сами попробуйте работать по 16 часов».

Нашлись и те, кто сетует на тяжбы маршрутчиков: «А что вы удивляетесь? Ни в одном городе нет таких цен на транспорт, при том что бензин (дизель) один из самых дорогих. Все же считают прибыль других, а расходы никого не интересует. Вот мне интересно, кто бы стал работать за то, чтоб просто работать? А ведь они тоже люди и есть хотят».

Прозвучал даже призыв об увеличении стоимости проезда по вечерам, предположим, с 20 до 23 часов. Это могло бы стимулировать водителей ездить чаще, считает местный житель.

Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе Улан-Удэнский горсовет одобрил повышение тарифов на проезд в общественном транспорте: в трамваях с 15 до 18 рублей, в маршрутных автобусах с 20 до 24 рублей, в экспрессах и полуэкспрессах – с 22 до 28 рублей.



общественный транспорт
 
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