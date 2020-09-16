В Улан-Удэ объяснили произошедшее подорожание проезда

Незадолго до подорожания проезда произошёл массовый уход водителей с маршрутов
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов принято решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Проезд в маршрутках вырастет с 20 до 24 рублей, в трамваях – с 15 до 18 рублей.
Проезд в автобусах, работающих в экспрессном и полуэкспрессном режимах движения, такие как «Улан-Удэ – п. Сосновый Бор», повысится с 22 до 28 рублей.
Решение о повышении тарифа вступит в силу со дня его официального опубликования, это случится 25 сентября.
«Год уговорами оставляли водителей»
Решению предшествовало горячее обсуждение будущих тарифов на сессии. Довольно эмоционально выступил здесь председатель профсоюза автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Бурятии Игорь Сластин. Он рассказал, что становится трудно сдерживать организации и водителей в этой сфере деятельности.
- Целый год мы обещаниями, уговорами оставляли водителей, говорили, что у нас такой вот момент произошёл, коронавирус, что надо потерпеть. Водители крепились, доллар растёт, все растёт, - отметил он.
Также Игорь Сластин привёл печальную статистику по автобусам.
- В прошлом году 1200 с лишним машин выходили на линию, списочный состав был 1700 машин. Летом мы дошли до самого низкого уровня! Это 400 машин было на выход, и 900 - списочный состав. Мы сейчас проводили работы перед сентябрем, мы упрашивали собственников автомобилей, чтобы они в сентябре вышли на работу тем или иным способом. Да, мы добились того, что у нас на сегодня вышло 800 автобусов. Но я ещё раз хочу повториться – если у нас не пересмотрят тариф, то, к сожалению, водители поставят автобусы во дворы, продадут их, и у нас выход будет около 400 машин. Тем самым пострадает всё население Улан-Удэ, - подчеркнул председатель профсоюза.
Массовый исход вчера
После сессии на пресс-конференции депутаты сообщили, что вчера несколько десятков машин вовсе снялись с маршрутов.
- На начало 2019 года мы встречались, у нас было 1700 машин, в августе этого года 600. Сейчас с сентября 850 до вчерашнего дня. Вчера был массовый уход, они не успели ещё, видимо, нам об этом объявить. Вчера был массовый исход с нескольких маршрутов, несколько десятков машин. Надеюсь, побежали сейчас оперативно их возвращать, - сказал депутат Сергей Бурдиков.
К примеру, накануне ушли водители маршрута № 100.
Нужно 100 автобусов
Городу нужно как минимум 100 автобусов, чтобы обеспечить регулярное закрытие направлений в отдалённые микрорайоны. В конце октября-ноябре Улан-Удэ получит 42 новых автобуса – они будут направлены как раз по удалённым района. Также власти готовят заявку на покупку ещё 30 автобусов по дальневосточной субсидии.
- Стратегия по отдалённым микрорайонам такая, как сегодня мы принимали решение по экспресс-маршрутам из Соснового Бора. То есть, есть муниципальный автобус, который ходит, условно говоря, раз в полчаса и останавливается на всех остановках. Есть частники, которые ездят в режиме экспресса – до ближайшей точки, до ближайшей остановки трамвая, например. Вот, такая комбинация, чтобы люди могли выбирать – подождать муниципальный автобус, более дешёвый, или быстрее доехать за более высокую цену, - объяснил Бурдиков.
Он добавил, что из-за коронавируса и последующего падения пассажиропотока не состоялось исследования перемещения горожан.
- Это исследование перемещения жителей, то есть кто из каких районов в каком количестве выезжает. Мы должны были начать весной исследование, а у нас упал пассажиропоток – на трамваях на 70%, на автобусах – ещё больше. Сейчас пришлось отложить его на год, а это исследование даст нам почву для того, чтобы рассчитать все нормальные оптимальные маршруты передвижения, сколько человек нужно вывезти из такого-то микрорайона, куда они едут, соответственно, исходя из этого, должна быть реформирована программа комплексного развития транспорта, - заключил он.
В Улан-Удэ объяснили произошедшее подорожание проезда
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