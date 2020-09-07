В Улан-Удэ открыли новую детскую площадку

Жители двора по улице Революции 1905 года рады обновлениям



В Улан-Удэ 4 сентября на округе №3 по улице Революции 1905 года открылась новая детская площадка. Радостное мероприятие сопровождалось детским спектаклем, играми и конкурсами. На новой площадке собралось множество детей и их родителей.



- Много лет здесь ничего не делалось, буквально год назад мы начали работу, услышали наказы жителей. В этом году мы совместно с депутатом Народного Хурала Екатериной Цыреновой исполнили все наказы – установили на площадке современные оборудования, - рассказал председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев.



По его словам, также во дворах проводятся работы по программе «Комфортная городская среда».



- Дворы 29 и 31 дома будут асфальтироваться, гаражи здесь стояли – их уже убрали, установили ограждения, посадили в прошлом году саженцы. Сейчас мы видим, как много здесь цветов, детского смеха. Во дворе проживает очень много детей – сейчас они с радостью приходят на детскую площадку, играют и занимаются спортом. Родители, бабушки и дедушки также сюда приходят, смотрят за детьми и дышат свежим воздухом, - отмечает Чимит Бальжинмаев.



Также недавно открылась спортивная площадка на Клыпина, 23 – дети там играют в футбол и баскетбол.



На открытие детской площадки собрались дети со всех дворов, аниматоры устраивали игры и разучивали с детьми танцы.



- Двор у нас очень оживлённый, здесь всегда много ребятишек. Сейчас сюда прибегают дети и с соседних дворов, так как появилась площадка – много песочниц разных, турников для мальчишек чуть постарше. Конечно, радостно видеть, что депутаты работают, прислушиваются к нашему мнению, - рассказала жительница дома по улице Революции 1905 года Татьяна.

