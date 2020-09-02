Проект посвящён 1025-летнему юбилею национального эпоса
В Бурятии завершился первый этап автопробега в рамках проекта «Этнокультурный фестиваль-марафон «Под знаменем Гэсэра». Координаторы проекта достигли крайней точки путешествия на запад — посетили Окинский район.
В селе Хужир участники автопробега провели съёмки «Храма Гэсэра». Начальник управления культуры Окинского района Зоригто Цыбиков рассказал о том, как создавался храм, о его архитекторах и мастерах. Кроме того, были засняты перформанс по каллиграфии, чтение отрывков из эпоса Абай Гэсэра. Также в районном культурно-досуговом центре прошла передвижная выставка картин и каллиграфии, посвящённая 1025-летию национального героического эпоса «Гэсэр», сообщает пресс-служба администрации района.
Выставку увидели и жители Тунки. Маршрут автопробега прошёл через село Охор-Шибирь Тункинского района. Именно в этом месте проживал один из самых знаменитых улигершинов, знаток и мастер тункинской интерпретации эпоса «Гэсэр» Майсан Алсыев. Специально на открытие выставки в школьной библиотеке приехала архитектор «Храма Гэсэра» в селе Хужир Дарима Шагдурова. Она рассказала о том, как создавался Храм Гэсэра, что её вдохновляло во время создания проекта, показала чертежи по которым окинский мастер его воздвиг. Также посетителям выставки было рассказано об Майсане Алысыеве, показана концертная программа и проведена экскурсия по выставке. Об этом сообщает организатор проекта РОО «Буряад Соёл».
Напомним, на втором этапе путь автопробега проходит через Иволгинский, Селенгинский, Кяхтинский и Кабанский районы Бурятии.
Автопробег в честь Гэсэра посетил Окинский и Тункинский районы Бурятии
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