В Бурятии финиширует автопробег в честь эпоса «Гэсэр»

Он стартовал 18 августа в Иркутской области



Автопробег в честь 1025-летия бурятского героического эпоса «Гэсэр» стартовал в Иркутской области и завершится в конце августа в Бурятии. Об этом рассказала руководитель проекта «Этнокультурный фестиваль-марафон «Под знаменем Гэсэра» Оксана Гармаева.



Первый этап стартовал 18 августа. Участники посетят Осинский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский и Нукутский районы Иркутской области; Тункинский и Окинский районы Бурятии (Хужир, храм Гэсэра). Во втором этапе участники автопробега посетят Иволгинский, Селенгинский, Кяхтинский и Кабанский районы Бурятии.



Запланированы выставка картин на тему Гэсэриады, выступление каллиграфов с перфомансом, онлайн-показ спектакля по второй ветви Гэсэра (в общей сложности будет задействовано около 40 произведений искусства). Съёмочная группа посетит места, где жили улигершины, сохранившие для нас это достояние, и возьмет интервью (Эхирит-Булагатский и Нукутский районы), сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



- В этом году исполняется 1025 лет эпосу «Гэсэр», в честь знаменательной даты в рамках нацпроекта «Культура» реализуется проект, призванный сохранить память о героическом эпосе, об улигершинах. Первая часть проекта — автопробег, который стартовал сегодня в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области и завершится в Бурятии. Основные остановки участников автопробега — места, где установлены сэргэ Гэсэра, в родных местах улигершинов, которые сохранили для поколений народный эпос, — пояснила Оксана Гармаева.



В каждом месте остановки для местных жителей будет организованы представления артистов, выставка работ каллиграфов. На протяжении всего маршрута будет сниматься документальный фильм о памятных мероприятиях в честь народного эпоса. Его режиссёром выступает Олег Юмов. Он же занимается постановкой спектакля-перформанса, который состоится в сентябре в Улан-Удэ.



- Это современная постановка о рождении Гэсэра, в ней участвуют актёр театра «Ульгэр», обладатель премии «Золотая маска» Жаргал Лодоев; музыкант Эрдэм Дымбрылов и вокалистка, победительница конкурса красоты на фестивале «Алтаргана-2018» Алина Дондукова, — отметили организаторы. — Особую атмосферу в юрте, где пройдёт спектакль, создадут изделия бурятских художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и авторские куклы из коллекции семьи художника-ювелира Даши Намдакова — всего около 40 произведений искусства».

Показ спектакля и презентация проекта состоялись 14 августа. Также проект включает конкурсы чтецов, исполняющих отрывки из эпоса, лучших рисунков об эпосе, о Гэсэре, а также тематические лекции в школах Улан-Удэ. К участию в конкурсе приглашаются все желающие.



- Мы хотим охватить 50 образовательных учреждений, привлечь учителей бурятского языка, учёных Бурятского научного центра. Запланированы выставки для городских детей, представления с участием каллиграфов, наша задача — познакомить молодёжь с эпосом, с историческим наследием, — подчеркнула Оксана Гармаева. – С сентября начинаем работу с учебными заведениями – лекторий для учителей, в школах – проведение выставки картин и каллиграфии, классных часов, конкурс чтецов и конкурс рисунков, литературные праздники и т. п. Мероприятия будут приурочены также ко Дню бурятского языка, отмечаемому 25 октября.



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