В Иркутске работают представители военно-строительной компании минобороны
В Иркутске началась подготовка к созданию Суворовского военного училища. С этой целью в город прибыли специалисты военно-строительной компании министерства обороны Росси, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Принято окончательное решение, что учебное заведение будет находиться на территории бывшего Иркутского военного авиационного инженерного училища. Специалисты военно-строительной компании осмотрели площадку и подготовили проект плана. По нему на территории будут находиться учебные и жилые корпуса, плац, спортивный комплекс, бассейн длиной 25 метров.
Также планируется создать парковую зону и аллею героев-лётчиков. Общая площадь помещений составит около 65 тысяч квадратных метров, всей территории комплекса - около десяти гектаров. В Суворовском военном училище будут жить и учиться 560 детей.
Это будет первое Суворовское военное училище в Сибирском федеральном округе.
Пока сроком открытия называется 1 сентября 2021 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее создание Суворовского училища в Иркутске одобрил президент Путин.
В иркутском Суворовском училище будут жить 560 детей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Иркутске работают представители военно-строительной компании минобороны
В ближайшие дни начнётся заливка льда
«Кормить будем всех», - прокомментировал глава Бурятии
Житель Братска принял участие в телепроекте «Кондитер»
В Бурятии сняли все ограничения по сбору дикоросов
Петиция запущена после резонансного ДТП с актёром Михаилом Ефремовым
Нарушение выявила прокуратура
Утром в районах республики и Улан-Удэ туманы
Финишировать он будет на вершине полуострова Святой Нос
Это коснётся электричек между Северобайкальском, Дабаном и Киренгой
За 2 дня они дадут 25 концертов
Мероприятие призвано выявить успешные семьи и привить патриотическое воспитание
Работы должны быть закончены в течение месяца
Подняться сюда можно только в сухую и безветренную погоду
В нём приняли участие представители студпрофсоюзов СФО и ДФО