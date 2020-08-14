 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Августа

13 Августа

Популярное

В иркутском Суворовском училище будут жить 560 детей

В иркутском Суворовском училище будут жить 560 детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Иркутске работают представители военно-строительной компании минобороны

В Иркутске началась подготовка к созданию Суворовского военного училища. С этой целью в город прибыли специалисты военно-строительной компании министерства обороны Росси, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Принято окончательное решение, что учебное заведение будет находиться на территории бывшего Иркутского военного авиационного инженерного училища. Специалисты военно-строительной компании осмотрели площадку и подготовили проект плана. По нему на территории будут находиться учебные и жилые корпуса, плац, спортивный комплекс, бассейн длиной 25 метров.

Также планируется создать парковую зону и аллею героев-лётчиков. Общая площадь помещений составит около 65 тысяч квадратных метров, всей территории комплекса - около десяти гектаров. В Суворовском военном училище будут жить и учиться 560 детей.

Это будет первое Суворовское военное училище в Сибирском федеральном округе.

Пока сроком открытия называется 1 сентября 2021 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее создание Суворовского училища в Иркутске одобрил президент Путин.
суворовское военное училище
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В иркутском Суворовском училище будут жить 560 детей
В иркутском Суворовском училище будут жить 560 детей
Общество, 14.08.2020
В Иркутске работают представители военно-строительной компании минобороны
В Иркутске скоро заработает ледовый дворец «Байкал»
В Иркутске скоро заработает ледовый дворец «Байкал»
Общество, 14.08.2020
В ближайшие дни начнётся заливка льда
Бесплатно кормить младшеклассников в Бурятии начнут в новом учебном году
Бесплатно кормить младшеклассников в Бурятии начнут в новом учебном году
Общество, 14.08.2020
«Кормить будем всех», - прокомментировал глава Бурятии
Братчанин может выиграть миллион рублей на «Пятнице!»
Братчанин может выиграть миллион рублей на «Пятнице!»
Общество, 14.08.2020
Житель Братска принял участие в телепроекте «Кондитер»
Жителям Бурятии открыли леса для сбора грибов и валежника
Жителям Бурятии открыли леса для сбора грибов и валежника
Общество, 14.08.2020
В Бурятии сняли все ограничения по сбору дикоросов
Автомобилисты Бурятии поддержали петицию за установку барьеров на дорогах
Автомобилисты Бурятии поддержали петицию за установку барьеров на дорогах
Общество, 14.08.2020
Петиция запущена после резонансного ДТП с актёром Михаилом Ефремовым
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 14.08.2020
Утром в районах республики и Улан-Удэ туманы
На Байкале проведут экстремальный кросс-триатлон
На Байкале проведут экстремальный кросс-триатлон
Общество, 13.08.2020
Финишировать он будет на вершине полуострова Святой Нос
На севере Байкала временно изменится расписание пригородных поездов
На севере Байкала временно изменится расписание пригородных поездов
Общество, 13.08.2020
Это коснётся электричек между Северобайкальском, Дабаном и Киренгой
В Улан-Удэ проходит онлайн-акция «Папа, мама, я – дружная семья»
В Улан-Удэ проходит онлайн-акция «Папа, мама, я – дружная семья»
Общество, 13.08.2020
Мероприятие призвано выявить успешные семьи и привить патриотическое воспитание
В Улан-Удэ ремонтируют три школьных стадиона
В Улан-Удэ ремонтируют три школьных стадиона
Общество, 13.08.2020
Работы должны быть закончены в течение месяца
В Забайкалье «Дерево любви» установлено на останце высотой 130 метров
В Забайкалье «Дерево любви» установлено на останце высотой 130 метров
Общество, 13.08.2020
Подняться сюда можно только в сухую и безветренную погоду
Студентка из Бурятии завоевала симпатии зрителей в конкурсе студенческих лидеров
Студентка из Бурятии завоевала симпатии зрителей в конкурсе студенческих лидеров
Общество, 13.08.2020
В нём приняли участие представители студпрофсоюзов СФО и ДФО

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^