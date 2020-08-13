В Улан-Удэ подростков, состоящих на учёте, обучили сёрфингу

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Тропою победы»



Специалисты Республиканского центра молодёжного туризма «Байкал» с участием сотрудников уголовно-исполнительной инспекции и представителей администрации Железнодорожного района Улан-Удэ провели для подростков занятия по сёрфингу. Мероприятие организовано в рамках социального проекта «Тропою победы».



Вначале занятия подростки прослушали теоретическую часть, ознакомились с правилами управления доской и потренировались на суше. Также им рассказали о технике безопасности, после чего последовало практическое занятие на воде.



С помощью этого мероприятия организаторы показывают спорт, как альтернативу негативным привычкам, прививают здоровый и активный образ жизни, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

