Отдыхающих призывают забирать мусор с собой
Лесники и волонтёры очистили берег реки Витим в Баунтовском районе Бурятии. За время экологической акции собрано более 20 мешков мусора, сообщили в группе «Баунт-инфо. 24/7».
- Кузов машины был до верха наполнен мешками с мусором. В основном, мусор оставляют отдыхающие и даже не задумываются о том, какой вред они наносят такому живописному месту, как река Витим, - прокомментировал сотрудник Романовского лесхоза Николай Пономарёв.
«Баунт-инфо» призывает отдыхающих беречь природу и забирать мусор с собой.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно волонтёры провели экологическую акцию в посёлке Горячинск на берегу Байкала и на 4-5 км Спиртзаводского тракта. Во время уборки мусора были обнаружены коробки с респираторами, ножи, игрушечные машинки, множество окурков и многое другое.
В Бурятии лесники и волонтёры убрались на берегу Витима
Общество, Фото:
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