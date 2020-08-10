В Бурятии при уборке мусора нашли детский автопарк и кучу респираторов

- Возможно, ножи выкинул повар-сушист, который слушал группу «Нэнси» на аудикассете, - пошутил Чингис Болотов.





На четвёртом месте – две целых коробки с респираторами. Волонтёры предположили, что их выкинул разорившийся и неудавшийся бизнесмен, хотевший торговать масками во время самоизоляции. Но пока товар шёл из Китая, вышел срок годности, предложили участники акции.











- Это 9,5 литров — это тысячи людей, искренне переживающих за Байкал людей. От того что переживают - они курят. Смотрят на Байкал, любуются им и курят. Брошенные окурки — это символические лайки великому озеру, - горько сыронизировал Чингис Болотов.

Возглавили хит-парад 220 мешков мусора на Спиртзаводской трассе.













В эти выходные бурятские волонтёры провели две экологические акции – в посёлке Горячинск на берегу Байкала и на 4-5 км Спиртзаводского тракта. Обнаружили во время уборки мусора и необычные находки. Их хит-парад составил лидер КВН-движения Бурятии, известный общественник Чингис Болотов.На пятом месте оказались аудикассета и два больших ножа.На третьем месте оказался детский автопарк сразу из 13 машин.- Моё предположение, что это мужчина открыл СТО детских автомобилей, - поделился Болотов.Второе место заняли 9,5 литров окурков от сигарет на берегу в Горячинске.