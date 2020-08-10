 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Августа

09 Августа

Популярное

В Бурятии при уборке мусора нашли детский автопарк и кучу респираторов

В Бурятии при уборке мусора нашли детский автопарк и кучу респираторов
Общество,  Фото:страница Чингиса Болотова
Топ неожиданных находок составил общественник Чингис Болотов

В эти выходные бурятские волонтёры провели две экологические акции – в посёлке Горячинск на берегу Байкала и на 4-5 км Спиртзаводского тракта. Обнаружили во время уборки мусора и необычные находки. Их хит-парад составил лидер КВН-движения Бурятии, известный общественник Чингис Болотов.

На пятом месте оказались аудикассета и два больших ножа.

- Возможно, ножи выкинул повар-сушист, который слушал группу «Нэнси» на аудикассете, - пошутил Чингис Болотов.


На четвёртом месте – две целых коробки с респираторами. Волонтёры предположили, что их выкинул разорившийся и неудавшийся бизнесмен, хотевший торговать масками во время самоизоляции. Но пока товар шёл из Китая, вышел срок годности, предложили участники акции.



На третьем месте оказался детский автопарк сразу из 13 машин.

- Моё предположение, что это мужчина открыл СТО детских автомобилей, - поделился Болотов.

Второе место заняли 9,5 литров окурков от сигарет на берегу в Горячинске.

- Это 9,5 литров — это тысячи людей, искренне переживающих за Байкал людей. От того что переживают - они курят. Смотрят на Байкал, любуются им и курят. Брошенные окурки — это символические лайки великому озеру, - горько сыронизировал Чингис Болотов.

Возглавили хит-парад 220 мешков мусора на Спиртзаводской трассе.






мусор волонтеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии при уборке мусора нашли детский автопарк и кучу респираторов
В Бурятии при уборке мусора нашли детский автопарк и кучу респираторов
Общество, 10.08.2020
Топ неожиданных находок составил общественник Чингис Болотов
Осуждённые в Улан-Удэ вырастили клумбу в виде огромных цифр «75»
Осуждённые в Улан-Удэ вырастили клумбу в виде огромных цифр «75»
Общество, 10.08.2020
В исправительной колонии прошёл конкурс «Лучшая клумба»
В Читу приехал «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
В Читу приехал «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
Общество, 10.08.2020
Организаторы проедут по 45 регионам России и посетят 199 городов
В Бурятии осуждённая встретилась с дочерью спустя четыре года
В Бурятии осуждённая встретилась с дочерью спустя четыре года
Общество, 10.08.2020
Встреча матери и дочери вышла трогательной
В Бурятии понтонный мост от военных спасает сельчан
В Бурятии понтонный мост от военных спасает сельчан
Общество, 10.08.2020
На реку Джида, где стоит понтонный мост от военных, доставили дополнительное звено. ВИДЕО
Связисты Бурятии развернули сеть для управления войсками в горах
Связисты Бурятии развернули сеть для управления войсками в горах
Общество, 10.08.2020
Также военные научились подавлять создаваемые помехи условного противника
Осуждённые колонии под Иркутском выковали урну-шишку
Осуждённые колонии под Иркутском выковали урну-шишку
Общество, 10.08.2020
Колония участвует в конкурсе на лучшую скамейку
В Бурятии появилась первая за многие годы женщина-марафонец
В Бурятии появилась первая за многие годы женщина-марафонец
Общество, 10.08.2020
Жительница Бурятии пробежала 42 километра в Красноярске
В Бурятии отразили атаку «террористов» на населённый пункт
В Бурятии отразили атаку «террористов» на населённый пункт
Общество, 10.08.2020
Военнослужащие отработали манёвренную оборону
Школьные стадионы Иркутска станут общедоступными
Школьные стадионы Иркутска станут общедоступными
Общество, 10.08.2020
Стадионы обещают отремонтировать
В Бурятии медведь сорвал ловушку с феромонами
В Бурятии медведь сорвал ловушку с феромонами
Общество, 10.08.2020
Медведь проверил ловушку, которую установили лесопатологи

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^