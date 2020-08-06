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В Хоринском районе Бурятии отремонтировали «Колесо миллиона молитв»

В Хоринском районе Бурятии отремонтировали «Колесо миллиона молитв»
Общество,  Фото:«Удинская Новь»
«Визитная карточка» улуса Булум преобразилась силами сельчан

В Хоринском районе Бурятии на днях завершено благоустройство памятника «Арья Балын Сая маанин хүрдэ» («Колесо миллиона молитв»), расположенное недалеко от въезда в село Булум.

По словам председателя ТОС «Найдал» Соелмы Бадмаевой, капитальный ремонт, начавшийся 10 июля, был приурочен к 15-летию воздвижения данного памятного сооружения, здесь были использованы 12500 рублей «тосовских» средств. Тосовцы произвели замену деревянных столбов на железные: монтаж, демонтаж, сварочные работы, заливку столбов. Местные активисты покрасили в разные цвета памятник, его стойки, субурганы, ограду, отремонтировали скамейки, беседку. Жительницы села сшили символические ленты, которые развеваются на ветру.

Активное участие в организации капитального ремонта «визитной карточки» Булума приняли многие жители, выходцы из села, ныне проживающие в Хоринске, других городах и сёлах республики. Ими было собрано на благое дело 14400 рублей. Об этом сообщает районная газета «Удинская Новь».

Справка

Буддийский памятник «Арья Балын Сая маанин хүрдэ» был воздвигнут в июле 2005 года при поддержке лам Анинского дацана. Его основа представляет собой восьмиугольную площадь, в центре которой установлены 4 столба, по краям в окружности — 4 камня, специально привезённые из священных мест Обоо. Внутри комплекса к северу от центра находится зуулын сүмэ — место, где верующие могут зажигать масляные лампадки — зула. С двух сторон расположены места для вывешивания флажков жизненной удачи — хий морин. Над хүрдэ находится защитный зонт из 5 цветов шёлка, символизирующий защиту от злых духов. На 8 углах установлены символические языки пламени, держащие колокольчик. Это символ оберега всей местности. Одно полное вращение хүрдэ приравнивается к прочтению миллиона мантр.
буддизм капитальный ремонт Бурятия Хоринский район памятник
 
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