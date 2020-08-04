Лучшая бурятская лыжница поделилась снимками на своей странице
Лыжница из Бурятии, член сборной России Алиса Жамбалова отдохнула на Байкале. Она опубликовала два снимка в сторис на своей странице в Instagram. Когда были сделаны кадры, не уточняется.
На фото Алиса одета в спортивную форму и куртку с надписью «Бурятия».
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля в городе Чайковский Пермского края на контрольной тренировке именно Жамбалова показала лучшее время
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В прошлом сезоне Алиса Жамбалова заняла 35 место в общем зачёте Кубка мира.
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