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Алиса Жамбалова стала лучшей на сборах лыжной сборной

Алиса Жамбалова стала лучшей на сборах лыжной сборной
Общество,  Фото:федерация лыжных гонок России
Лыжница из Бурятии выиграла контрольную тренировку на лыжероллерах свободным ходом

В городе Чайковский Пермского края проходит тренировочный сбор членов сборной России по лыжным гонкам. 26 июля состоялась совместная контрольная тренировка групп Егора Сорина и Маркуса Крамера. Спортсмены состязались на лыжероллерах свободным стилем на 16 км среди мужчин и 12 км среди женщин. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова выиграла контрольную тренировку среди женщин. Второе время – у Христины Мацокиной, третье – у Екатерины Смирновой.

Женщины:
1. Алиса Жамбалова 30.26.0
2. Христина Мацокина +24 с
3. Екатерина Смирнова +1.19.0
4. Ступак (Белорукова) Юлия +1.25.0
5. Кристина Кускова +1.38.0
6. Дуботолкина Нина +1.49.0
7. Якунина Майя +2.18.0
8. Баранова Алена +2.22.0
9. Грухвина Анна +2.50.0
10. Фалеева Анастасия +2.51.0

Лучшее время среди мужчин показал Илья Порошкин, второе – у Артёма Мальцева, третье – у Евгения Белова.

Мужчины:
1. Илья Порошкин 35.13.0 ⠀
2. Артём Мальцев +11 с
3. Евгений Белов +41 с
4. Горбунов Иван +42 с
5. Кириллов Иван +45 с
6. Кузнецов Андрей +1.08.0
7. Филимонов Денис +1.42.0
8. Халили Карим +1.37.0
9. Коростелев Савелий +1.50.0
10. Кузнецов Андрей +2.13.0
11. Устюгов Сергей +2.25.0
12. Ретивых Глеб +2.47.0
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