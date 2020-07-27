Алиса Жамбалова стала лучшей на сборах лыжной сборной

Общество, Фото: федерация лыжных гонок России

Лыжница из Бурятии выиграла контрольную тренировку на лыжероллерах свободным ходом



В городе Чайковский Пермского края проходит тренировочный сбор членов сборной России по лыжным гонкам. 26 июля состоялась совместная контрольная тренировка групп Егора Сорина и Маркуса Крамера. Спортсмены состязались на лыжероллерах свободным стилем на 16 км среди мужчин и 12 км среди женщин. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова выиграла контрольную тренировку среди женщин. Второе время – у Христины Мацокиной, третье – у Екатерины Смирновой.



Женщины:

1. Алиса Жамбалова 30.26.0

2. Христина Мацокина +24 с

3. Екатерина Смирнова +1.19.0

4. Ступак (Белорукова) Юлия +1.25.0

5. Кристина Кускова +1.38.0

6. Дуботолкина Нина +1.49.0

7. Якунина Майя +2.18.0

8. Баранова Алена +2.22.0

9. Грухвина Анна +2.50.0

10. Фалеева Анастасия +2.51.0



Лучшее время среди мужчин показал Илья Порошкин, второе – у Артёма Мальцева, третье – у Евгения Белова.



Мужчины:

1. Илья Порошкин 35.13.0 ⠀

2. Артём Мальцев +11 с

3. Евгений Белов +41 с

4. Горбунов Иван +42 с

5. Кириллов Иван +45 с

6. Кузнецов Андрей +1.08.0

7. Филимонов Денис +1.42.0

8. Халили Карим +1.37.0

9. Коростелев Савелий +1.50.0

10. Кузнецов Андрей +2.13.0

11. Устюгов Сергей +2.25.0

12. Ретивых Глеб +2.47.0

