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Дома молодёжи Иркутской области может открыться в 2021 году

Дома молодёжи Иркутской области может открыться в 2021 году
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Также в нём планируют разместить штаб и колл-центр волонтёрского движения

Открытие областного дома молодёжи в Иркутске запланировано на 2021 год. Его предполагается разместить на базе бывшего дворца культуры профсоюзов и кинотеатра «Звёздный». 30 июля исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев побывал на этих объектах. Вместе с руководителем области их посетили представители молодёжных организаций, которые изложили Игорю Кобзеву свое видение концепции будущего дома молодёжи. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

Напомним, что в ходе подготовительной работы были рассмотрены несколько вариантов размещения нового объекта. Предложение объединить под проект два здания – кинотеатра и бывшего дворца профсоюзов – поддержали представители молодёжных общественных объединений области и администрации Иркутска.

Глава региона отметил, что выбранные площадки хорошо подходят под современные запросы молодёжи. Реализация этого проекта поставит точку в вопросе по организации молодёжного центра, который не решался в области на протяжении многих лет.

- Создание дома молодёжи – актуальный проект, поддержанный правительством области. Его воплощение в жизнь поможет молодым людям реализовывать креативные идеи, раскрыть свои таланты. Теперь важно перейти от слов к делу: чётко определиться с концепцией, начать проектирование, рассчитать стоимость реконструкции, составить план-график выполнения всех работ, – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

В будущем доме молодёжи будут работать залы для различных мероприятий, переговорные комнаты, медиацентр, конференц-залы, студия звукозаписи, учебные аудитории, представительство молодёжного бизнес-сообщества. Руководитель области также сообщил, что в новом объекте предполагается создать штаб и колл-центр волонтёрского движения «#МыВместе».

- Этап ознакомления завершён. Теперь нам предстоит провести большую совместную работу с депутатским корпусом законодательного собрания области и приступить к реконструкции. В проекте должны быть учтены все пожелания и соблюдены условия безопасности, – подытожил врио губернатора.

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