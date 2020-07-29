В Бурятии составили рейтинг самой читаемой литературы среди осуждённых
Перед всероссийской акцией «Твои друзья – книги», приуроченной ко Дню воспоминания любимых книг, УФСИН по Бурятии подготовило рейтинг самых читаемых художественных произведений среди осуждённых.
Как оказалось, в местах лишения свободы отдают предпочтение произведениям классиков русской литературы. Это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского и «Отцы и дети» Ивана Тургенева. Также с большим интересом читают исторические романы «Баязет» Валентина Пикуля, «Нашествие монголов» Василия Яна и «Жестокий век» Исая Калашникова.
Во всех исправительных учреждениях существуют библиотеки, фонд которых насчитывает более 33 тысяч книг различной тематики. Большую часть составляет художественная литература.
Кроме того, в колониях функционируют литературные кружки.
Осуждённые в Бурятии чаще всего читают «Мастера и Маргариту»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии составили рейтинг самой читаемой литературы среди осуждённых
Меньше всего в Бурятии коричневых и фиолетовых автомобилей
Длительное нахождение корабля в Байкале причиняет серьёзный вред окружающей среде
Ветеран БАМа назвал труд медицинского персонала ковидного госпиталя «титаническим»
Пользователи признаются, что и не думали, насколько Байкал большой
Добиться положенных выплат помогла прокуратура
Мероприятие пройдёт без предварительной записи
Виновника оштрафовали за нарушение
Мужчина уже имел условное осуждение за аналогичное преступление
Профилактическое мероприятие «Пешеход» прошло в Северобайкальске
Осадков в столице Бурятии не ожидается
Пенсионерам доставлены кресло-коляска и телевизор
Участник забега может пробежать свою дистанцию до 2 августа в любое время и в любом удобном месте
С июня уже расселено 10 человек
В Кяхте работы по благоустройству центральной части города будут завершены в этом году