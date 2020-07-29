Осуждённые в Бурятии чаще всего читают «Мастера и Маргариту»

В Бурятии составили рейтинг самой читаемой литературы среди осуждённых



Перед всероссийской акцией «Твои друзья – книги», приуроченной ко Дню воспоминания любимых книг, УФСИН по Бурятии подготовило рейтинг самых читаемых художественных произведений среди осуждённых.



Как оказалось, в местах лишения свободы отдают предпочтение произведениям классиков русской литературы. Это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского и «Отцы и дети» Ивана Тургенева. Также с большим интересом читают исторические романы «Баязет» Валентина Пикуля, «Нашествие монголов» Василия Яна и «Жестокий век» Исая Калашникова.



Во всех исправительных учреждениях существуют библиотеки, фонд которых насчитывает более 33 тысяч книг различной тематики. Большую часть составляет художественная литература.



Кроме того, в колониях функционируют литературные кружки.

