За заслуги в борьбе с коронавирусом вручат медаль «По зову сердца»
Сегодня на сессии Народного Хурала были внесены изменения в закон Бурятии «О государственных наградах Бурятии». Как сообщал «Байкал-Daily», этим законопроектом были учреждены почётное звание для чиновников «Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Республики Бурятия», знак отличия «Почётный наставник», медаль имени Алдара Цыденжапова.
Наряду с ними, была учреждена медаль за заслуги в борьбе с коронавирусом.
Отличившимся в борьбе с коронавирусом будет вручаться собственно медаль и удостоверение установленного образца. Медаль смогут получить не россияне, но и иностранные граждане и лица без гражданства. Награждать будут «за самоотверженный труд и значительный вклад в борьбу с пандемией коронавируса на территории Бурятии».
18 июня в Бурятии были подведены итоги конкурса на лучший макет медали.
Название медали и её дизайн определяли сами жители Бурятии. На сайте «Гордость Бурятии» было организовано народное голосование. Лучшую медаль решено создать, объединив дизайнерские решения всех трёх призёров. Она получила название «По зову долга и сердца. Зүрхэ сэдьхэлэй уряалаар».
Новой медалью будут награждаться не только медики, но и волонтёры, а также благотворители.
В Бурятии учреждена медаль за борьбу с коронавирусом
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