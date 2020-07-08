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В Бурятии учредили почётное звание для чиновников

В Бурятии учредили почётное звание для чиновников
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Также учреждены знак отличия «Почётный наставник» и медаль имени Алдара Цыденжапова

В Бурятии учредили почётное звание для чиновников. Законопроект на сессии Народного Хурала представил зампред правительства республики Баир Цыренов.

- Предлагаем учредить почётное звание «Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Республики Бурятия». Общее количество государственных и муниципальных служащих в республике составляет 4084 человека. Именно государственные гражданские и муниципальные служащие каждодневно реализуют поставленные задачи в сфере государственного и муниципального управления. Их усилиями обеспечивается реализация государственных и муниципальных полномочий. С учётом значимости этой работы будут поощряться лица, замещающие государственные и муниципальные должности, и служащие, отработавшие на государственной и муниципальной службе не менее 10 лет. Аналогичные почётные звания учреждены во многих субъектах России, - сказал Баир Цыренов.

Проектом закона предлагается дополнить перечень государственных наград Бурятии знаком отличия «Почётный наставник», а также медалью имени Алдара Цыденжапова.

- В целях повышения престижа института наставничества законопроектом предлагается учредить новую государственную награду в Республике Бурятия – знак отличия «Почётный наставник». По инициативе общественных организаций республики, в том числе Общественной палаты Бурятии предлагается учредить медаль имени Героя России Алдара Цыденжапова за личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, а также за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, - продолжил Баир Цыренов.

Законопроект приняли в первом чтении. Замечания по нему были оформлены, и документ вновь рассмотрели после обеда. В итоге законопроект приняли во втором чтении.
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