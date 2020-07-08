Также учреждены знак отличия «Почётный наставник» и медаль имени Алдара Цыденжапова
В Бурятии учредили почётное звание для чиновников. Законопроект на сессии Народного Хурала представил зампред правительства республики Баир Цыренов.
- Предлагаем учредить почётное звание «Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Республики Бурятия». Общее количество государственных и муниципальных служащих в республике составляет 4084 человека. Именно государственные гражданские и муниципальные служащие каждодневно реализуют поставленные задачи в сфере государственного и муниципального управления. Их усилиями обеспечивается реализация государственных и муниципальных полномочий. С учётом значимости этой работы будут поощряться лица, замещающие государственные и муниципальные должности, и служащие, отработавшие на государственной и муниципальной службе не менее 10 лет. Аналогичные почётные звания учреждены во многих субъектах России, - сказал Баир Цыренов.
Проектом закона предлагается дополнить перечень государственных наград Бурятии знаком отличия «Почётный наставник», а также медалью имени Алдара Цыденжапова.
- В целях повышения престижа института наставничества законопроектом предлагается учредить новую государственную награду в Республике Бурятия – знак отличия «Почётный наставник». По инициативе общественных организаций республики, в том числе Общественной палаты Бурятии предлагается учредить медаль имени Героя России Алдара Цыденжапова за личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, а также за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, - продолжил Баир Цыренов.
Законопроект приняли в первом чтении. Замечания по нему были оформлены, и документ вновь рассмотрели после обеда. В итоге законопроект приняли во втором чтении.
В Бурятии учредили почётное звание для чиновников
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также учреждены знак отличия «Почётный наставник» и медаль имени Алдара Цыденжапова
Кресло руководителя УФАС было свободно с февраля
Также женщина растратила бюджетные деньги
Наталью Ганькину утверждали тайным голосованием
Обоих проводили под аплодисменты
За её кандидатуру проголосовали 50 человек
Предложены кандидатуры члены фракции «Единой России», а также коммуниста
Депутат отметил, что во всех сферах наблюдается рост показателей
Игорь Шутенков проверил дорожный ремонт на Хахалова
Глава Ростуризма Зарина Догузова поделилась своим топом туристического потенциала Бурятии
На сессии ответили на вопросы о зарплатах учителей и выплатах медикам
Зампред правительства Алексей Мишенин рассказал о работе по проблеме загрязнения воздуха и газификации республики
Депутат Баир Цыренов попросил «хоть какого-то ответа» от спикера Хурала
Депутаты задавали Алексею Цыденову вопросы о строительстве дорог и реконструкции школ
Следственный комитет проверял видео Баира Цыренова из военного медцентра