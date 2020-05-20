В Забайкальском крае скончался ещё один больной с коронавирусом

Мужчина был подключён к ИВЛ с начала лечения
По данным регионального оперативного штаба, на 20 мая в Забайкальском крае
зарегистрировано 646
лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 267 человек, за прошедшие сутки 13.
За минувшие сутки зарегистрирован ещё один летальный исход. Это пациент, находившийся в тяжёлом состоянии, у которого течение COVID-19 было осложнено двухсторонней бактериальной пневмонией. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких с первого дня госпитализации, однако, несмотря на все усилия врачей спасти его не удалось.
Всего в регионе скончались уже 7 пациентов с коронавирусом.
В Иркутской области
на сегодня 780
случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировано 597 человек, в том числе за последние сутки 34 человека. Из числа, проходящих лечение, 66 человек из обсерваторов и 218 вахтовиков.
Выздоровело 169 человек, в том числе за последние сутки – 9; скончались 7 пациентов.
В Бурятии
на 20 мая зарегистрировано 1042
случаев заболевания. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 420 человек, в том числе накануне 31 пациент. Скончались 6 человек, остальные проходят лечение.
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