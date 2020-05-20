 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Мая

19 Мая

Популярное

В Бурятии число случаев коронавируса приблизилось к 1050

В Бурятии число случаев коронавируса приблизилось к 1050
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Более 600 случаев заражения в Улан-Удэ

За минувшие сутки в Бурятии выявили 27 новых больных коронавирусом. На утром 20 мая зарегистрировано 1042 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Как сообщили в республиканском оперштабе, из них в Улан-Удэ – 614.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее число случаев заражения коронавирусом впервые перевалило за тысячу.

Из 27 новых случаев COVID-19: восемь человек прибыли из других регионов, 10 человек связаны с очагом в Кижингинском районе, пять человек – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.

За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 420 человек, в том числе накануне 31 пациент.

Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 6 апреля14 апреля28 апреля29 апреля8 мая13 мая.

В инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 437 больных. Растёт число госпитализированных детей: два дня назад их было 40, накануне 45, сегодня 48.

- Состояние детей удовлетворительное, - уточнили в оперштабе.

На амбулаторном лечении находится 179 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации ещё 11 больных (накануне здесь их было 13), из них трое – на ИВЛ. В отделении реанимации на ул. Пирогова 30 «а» - один человек.

В девяти обсерваторах находится 363 человек.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1524 человек, все лабораторно обследованы. 

Сегодня стало известно, что коронавирусом заразились шесть медиков республиканской клинической больницы имени Семашко.  

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне показали на видео, как выглядит новый медцентр минобороны в Сосновом Бору, построенный за 49 дней для больных коронавирусом. Пока пациентов в нём нет.

Ежедневно в Улан-Удэ дезинфицируют около 10 тысяч кв. м мест общественного пользования. На обработку трамвайных, автобусных остановок, переходов, скамеек, тротуаров в день уходит 5,5 тонн специального дезинфицирующего раствора.
коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ коронавирусом заразились шесть медиков РКБ
В Улан-Удэ коронавирусом заразились шесть медиков РКБ
Происшествия, 20.05.2020
Хирургический корпус больницы имени Семашко ушёл на карантин
Житель Бурятии поджёг траву и устроил лесной пожар
Житель Бурятии поджёг траву и устроил лесной пожар
Происшествия, 20.05.2020
Виновник лесного пожара пойдёт под суд
В Бурятии скрывается мужчина с простреленной полицейским ногой
В Бурятии скрывается мужчина с простреленной полицейским ногой
Происшествия, 19.05.2020
Следственный комитет обнародовал подробности нападения на полицейского в Иволгинском районе
В Улан-Удэ во время земляных работ вырыли снаряд
В Улан-Удэ во время земляных работ вырыли снаряд
Происшествия, 19.05.2020
На месте находки выставили оцепление
Пропавшие в Бурятии мужчина и женщины нашлись на ферме
Пропавшие в Бурятии мужчина и женщины нашлись на ферме
Происшествия, 19.05.2020
Ориентировку на объявленную в розыск пару увидел знакомый
В Улан-Удэ рядовой добил приятеля аквариумом
В Улан-Удэ рядовой добил приятеля аквариумом
Происшествия, 19.05.2020
Рядовой из Улан-Удэ признан виновным в убийстве
В Ангарске осуждённый сбежал из колонии на машине
В Ангарске осуждённый сбежал из колонии на машине
Происшествия, 19.05.2020
Он завладел машиной, когда убирался в гараже  
В Бурятии лесозаготовитель стал «чёрным лесорубом»
В Бурятии лесозаготовитель стал «чёрным лесорубом»
Происшествия, 19.05.2020
Он пошёл на преступление, чтобы больше заработать  
Заказавшему видеорегистратор читинцу прислали корм для животных
Заказавшему видеорегистратор читинцу прислали корм для животных
Происшествия, 19.05.2020
За сутки от мошенников пострадали восемь забайкальцев
В Бурятии полицейский отстреливался от нападавших
В Бурятии полицейский отстреливался от нападавших
Происшествия, 19.05.2020
«Чёрные лесорубы» в селе на напали сотрудников полиции
В Забайкалье поджигателей лесов ищут с воздуха
В Забайкалье поджигателей лесов ищут с воздуха
Происшествия, 19.05.2020
Самолёты ежедневно пролетают над всей территорией края

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^