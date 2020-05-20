В Бурятии число случаев коронавируса приблизилось к 1050

За минувшие сутки в Бурятии выявили 27 новых больных коронавирусом. На утром 20 мая зарегистрировано 1042 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Как сообщили в республиканском оперштабе, из них в Улан-Удэ – 614.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее число случаев заражения коронавирусом впервые перевалило за тысячу.
Из 27 новых случаев COVID-19: восемь человек прибыли из других регионов, 10 человек связаны с очагом в Кижингинском районе, пять человек – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.
За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 420 человек, в том числе накануне 31 пациент.
Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля, 8 мая, 13 мая.
В инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 437 больных. Растёт число госпитализированных детей: два дня назад их было 40, накануне 45, сегодня 48.
- Состояние детей удовлетворительное, - уточнили в оперштабе.
На амбулаторном лечении находится 179 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации ещё 11 больных (накануне здесь их было 13), из них трое – на ИВЛ. В отделении реанимации на ул. Пирогова 30 «а» - один человек.
В девяти обсерваторах находится 363 человек.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1524 человек, все лабораторно обследованы.
Сегодня стало известно, что коронавирусом заразились шесть медиков республиканской клинической больницы имени Семашко.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне показали на видео, как выглядит новый медцентр минобороны в Сосновом Бору, построенный за 49 дней для больных коронавирусом. Пока пациентов в нём нет.
Ежедневно в Улан-Удэ дезинфицируют около 10 тысяч кв. м мест общественного пользования. На обработку трамвайных, автобусных остановок, переходов, скамеек, тротуаров в день уходит 5,5 тонн специального дезинфицирующего раствора.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне показали на видео, как выглядит новый медцентр минобороны в Сосновом Бору, построенный за 49 дней для больных коронавирусом. Пока пациентов в нём нет.
Ежедневно в Улан-Удэ дезинфицируют около 10 тысяч кв. м мест общественного пользования. На обработку трамвайных, автобусных остановок, переходов, скамеек, тротуаров в день уходит 5,5 тонн специального дезинфицирующего раствора.