Улан-удэнцы не услышат «Грустный дэнс» вживую

- Друзья, внимание! Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации мы, к сожалению, вынуждены прервать наш мартовский тур. Сейчас мы активно подбираем даты для переноса! Все купленные билеты остаются действительными! Следите за обновлениями на наших официальных ресурсах. Как только у нас будет новая информация, мы обязательно поделимся ею с Вами! Приносим свои извинения, - говорилось в сообщении.







Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отменены массовые мероприятия . В Улан-Удэ – с числом участников более 750 человек, в районах – свыше 250.









Сегодня стало известно, что популярная группа «ARTIK & ASTI», исполнители хита «Грустный дэнс», перенесли концерт в Улан-Удэ в связи со сложной эпидситуацией. Об этом артисты сообщили на своих официальных страницах в соцсетях.Поклонники творчества группы опечалены такой новостью. Своё сожаление фанаты высказывают в комментариях в соцсетях.«Капец, Иркутск Вас ждёт», «Это просто капец. Ничего страшного, дорогие. Главное - будьте здоровы», «Хорошо, что я не купила билеты. 50 евро не хочется терять», «Очень жаль! Желаю всем здоровья и быстрого прохождения этого непростого этапа в нашей жизни!».