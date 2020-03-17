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Улан-удэнцы не услышат «Грустный дэнс» вживую

Улан-удэнцы не услышат «Грустный дэнс» вживую
Общество, 
Концерт группы «ARTIK & ASTI» отменён

Сегодня стало известно, что популярная группа «ARTIK & ASTI», исполнители хита «Грустный дэнс», перенесли концерт в Улан-Удэ в связи со сложной эпидситуацией. Об этом артисты сообщили на своих официальных страницах в соцсетях.

- Друзья, внимание! Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации мы, к сожалению, вынуждены прервать наш мартовский тур. Сейчас мы активно подбираем даты для переноса! Все купленные билеты остаются действительными! Следите за обновлениями на наших официальных ресурсах. Как только у нас будет новая информация, мы обязательно поделимся ею с Вами! Приносим свои извинения, - говорилось в сообщении.


Поклонники творчества группы опечалены такой новостью. Своё сожаление фанаты высказывают в комментариях в соцсетях.

«Капец, Иркутск Вас ждёт», «Это просто капец. Ничего страшного, дорогие. Главное - будьте здоровы», «Хорошо, что я не купила билеты. 50 евро не хочется терять», «Очень жаль! Желаю всем здоровья и быстрого прохождения этого непростого этапа в нашей жизни!».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отменены массовые мероприятия. В Улан-Удэ – с числом участников более 750 человек, в районах – свыше 250.


концерт коронавирус
 
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