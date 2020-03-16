В Улан-Удэ отменяются мероприятия с числом участников свыше 750

В районах массовые мероприятия не будут проводиться, если количество участников превышает 250 человек
Сегодня в Улан-Удэ прошло заседание оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На совещании было принято решение - в Улан-Удэ массовые мероприятия будут разрешены, если количество людей не превышает 750 человек.
- Все иностранные делегации, если будут массовые мероприятия, то они проводиться не будут. В районах республики массовые мероприятия будут проводиться, если количество участников не превышает 250 человек, - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
Также серьёзные меры коснутся и школ. В пятницу вышел указ главы Бурятии, в котором рекомендуется детям, посещающим детсады и школы, не приходить в учебные заведения, если наблюдаются симптомы ОРВИ.
- Поэтому у нас сейчас активно работают пункты медицинской помощи. Выделяются дополнительные автомобили, для того чтобы максимально вся помощь детям и взрослым была оказана на дому, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Рекомендуется в случае ОРВИ вызвать «скорую». По словам министра здравоохранения, врачом неотложки «без вопросов» будет выписан больничный лист.
Через неделю школьников распустят на каникулы. После их окончания, в зависимости от ситуации с ОРВИ и коронавирусом, будет решаться вопрос о возобновлении учёбы или продления отдыха.
- Только ограничительный принцип позволит нам сегодня не распространить ОРВИ, - добавила Евгения Лудупова.
Также всех прибывших из-за границы людей помещают на 14-дневный карантин. Сегодня в республиканской больнице под наблюдением врачей находятся 10 человек.
- 8 человек прибыли из Южной Кореи, они граждане России, 2 человека граждане КНР. Они все с диагнозом ОРВИ, были отобраны мазки, результаты отрицательны. Кроме них 146 человек находятся под медицинским наблюдением. Уже прошли медицинское наблюдение 298 человек, - рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
В Улан-Удэ отменяются мероприятия с числом участников свыше 750
Общество, Фото:
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