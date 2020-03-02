В нём примут участие лучшие творческие коллективы республики
С 7 по 10 марта впервые в Улан-Удэ состоится первый межрегиональный открытый фестиваль индийского танца Республики Бурятия «Краски Индии».
В фестивале примут участие лучшие творческие коллективы республики, такие как студия индийского танца «Савитри», народный ансамбль восточного танца «Лотос», шоу-группа «Джанни», шоу-группа и студия танца «Nomad Dance», студия восточного танца «Алмаз», детская хореографическая студия «Алан Гоа», студия индийского танца «Ситара» (г. Иркутск), Петропавловская школа искусств ансамбль «Грация», образцовая студия восточного танца «Апсары», творческий дуэт «Каджаана» (г. Иркутск).
Специальные гости фестиваля - дипломированный специалист индийского классического танца Катхак Katya Rani (Индия), которая проведёт интенсив по танцу; а также звёзды бурятской эстрады Нонна и Зоригто Тогочиевы.
7 марта с 10:00 в ТРЦ «Пионер» пройдёт конкурс индийского танца. В конкурсной программе фестиваля могут принять участие как любители индийского танца, так и профессионалы, солисты и творческие коллективы любого возраста и уровня подготовки.
В этот же день в 18:30 начнётся гала-шоу «Краски Индии» в КДЦ «Феникс». Об этом сообщает федерация индийского танца Республики Бурятия.
Возрастное ограничение 6+
Бурятия примет первый фестиваль индийского танца
Общество, Фото:
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