Билет на чемпионат мира может освободить иркутян от работы

Такие рекомендации даёт правительство области работодателям



Работодателям Иркутска предлагают освобождать от работы сотрудников на время проведения матчей чемпионата мира по хоккею с мячом в случае приобретения билета. Такие рекомендации даёт правительство Иркутской области. Решение было принято на организационном комитете по подготовке и проведению турнира.



40-е первенство мира по бенди стартует уже первого марта. Матчи группы «В» пройдут с 1 по 6 марта на иркутских стадионах «Рекорд», «Зенит», «Труд» и шелеховском стадионе «Строитель». Оргкомитетом по подготовке и проведению чемпионата мира принято решение, что вход на все матчи группы «В» для болельщиков будет бесплатным.



Турнир группы «А» состоится с 29 марта по 5 апреля на арене нового центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». Билеты на матчи группы «А» будут двух видов: электронные и бумажные. Их продажа стартует 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



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