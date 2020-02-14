Забайкальские костоломы съедутся в Агу на чемпионат

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования станут подготовкой к «Алтаргане-2020»



Одним из этапов подготовки участников к «Алтаргане» станет V чемпионат Забайкальского края по hээр шаалга на призы всебурятской газеты «Толон», который пройдёт 29 февраля в Агинском доме культуры. Сильнейшие костоломы Забайкалья готовятся участвовать в самом крупном спортивном мероприятии года по этому виду спорта, чтобы пройти отборочный тур для участия в международном бурятском фестивале «Алтаргана-2020».



Ранее он был запланирован на 15 февраля, но из-за ограничительных мероприятий, связанных с ОРВИ, перенесён на 29 февраля.



В чемпионате принимают участие все желающие независимо от возраста. К примеру, в прошлом году восьмиклассник из Узона вновь защитил титул чемпиона турнира. Тогда в чемпионате приняло участие рекордное количество спортсменов – 223 человека в составе 44 команд. Это показывает растущий интерес агинцев к традиционным состязаниям, возрождение этнического самосознания, культуры и духовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



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