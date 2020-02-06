Он будет посвящён 80-летию со дня рождения поэта и журналиста Мэлса Самбуева
13 февраля в Национальной библиотеке состоится поэтический вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения члена Союза писателей СССР, первого лауреата премии Ленинского комсомола Бурятии, поэта и журналиста Мэлса Самбуева.
Мэлс Самбуев родился 13 февраля 1940 года в селе Санага Закаменского аймака Бурятии. Первое стихотворение «В лесу» Мэлс опубликовал в 16 лет. С тех пор стал печататься на страницах газет и журнала «Байгал» («Байкал»), в коллективных сборниках. Мэлса Самбуева рано заметили и поддержали. В 1969 году он был направлен на 5-е всесоюзное совещание молодых писателей в Москву. Руководитель семинара Б. Ручьев в интервью «Литературной газете» сказал: «Несомненным открытием для меня и для моих коллег была поэма «Дед Доржи» Мэлса Самбуева из Бурятии. Она интересна и самобытна…». Совещание окрылило Мэлса Самбуева. Он был принят в Союз писателей, в двух московских издательствах почти одновременно вышли его книги «Таёжная роса» и «Дед Доржи».
После окончания Иркутского государственного университета поэт работал журналистом радио и телевидения. Писал новые и новые стихи. Написал несколько поэм.
Были опубликованы сборники «Алтан одоной гэрэл» (Звёздный час, 1983), «Благодарю» (М.,1984), «Зуун дуун» (Венки сонетов, 1990), «Түхэреэн жэл» (Круглый год, 2000), «Би тайгын хүбүүнби» (Я сын тайги, 2015).
Умер в 1981 году в Улан-Удэ.
- На вечере прозвучат стихи и песни на слова Мэлса Самбуева. В мероприятии примут участие студенты БРПК и БГУ, писатели, поэты, журналисты и др., - сообщили в Национальной библиотеке.
Будет показана электронная презентация, организована книжная выставка о жизни и деятельности Мэлса Самбуева.
В Улан-Удэ устроят поэтический вечер в память о Мэлсе Самбуева
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