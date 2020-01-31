В Бурятии задержали сборщиков конопли из Забайкалья

У них изъята марихуана общим весом более 2,5 килограммов
Ночью 29 января полицейские в Мухоршибирском районе в двух километрах от улуса Зандин задержали сборщиков конопли.
Двое жителей Забайкальского края 29 и 30 лет приехали в Бурятию специально для сбора наркотика. У граждан изъята марихуана общим весом более 2,5 килограммов.
Ранее подозреваемые не судимы. Сотрудникам полиции они признались, что один из них употребляет наркотики в течение года, другой – около месяца.
Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
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У них изъята марихуана общим весом более 2,5 килограммов
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