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Первая двойня родилась в Кабанском районе Бурятии

Первая двойня родилась в Кабанском районе Бурятии
Общество, 
Мальчики стали третьим и четвёртым детьми в семье

9 января 2020 года в Кабанском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню, родившуюся в этом году в районе. Сыновья стали третьим и четвёртым ребёнком в дружной семье.

Ведущий специалист-эксперт поздравила с этим радостным событием, вручила первые документы малышей – свидетельства о рождении. Также она пожелала малышам расти здоровыми и счастливыми, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
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