Мальчики стали третьим и четвёртым детьми в семье
9 января 2020 года в Кабанском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню, родившуюся в этом году в районе. Сыновья стали третьим и четвёртым ребёнком в дружной семье.
Ведущий специалист-эксперт поздравила с этим радостным событием, вручила первые документы малышей – свидетельства о рождении. Также она пожелала малышам расти здоровыми и счастливыми, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
Первая двойня родилась в Кабанском районе Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Горожане смогут увидеть уникальные документы из госархива Бурятии
Лучших по итогам 2019 года будут выбирать по 29 номинациям
На многих участках ещё продолжается становление льда
В олимпиаде по математике, физике и информатике участвовали школьники из 20 стран мира
Купели для крещенских купаний появятся в 70 населённых пунктах области
Видео «Наша Бурятия» сняли в декабре
Об этом говорится в данных Счётной палаты России
Пользователи Сети остались в восторге от увиденного. ВИДЕО
Турнир прошёл в селе в Селенгинском районе
Анна Фёдорова стала лучшей на дистанциях в 1500 и 3000 метров
Конкурс среди таможенников проходил в прошлом году
Состоится фестиваль в конце февраля
Мэрию Улан-Удэ обязали устроить трёхлетнюю девочку в детский сад
Батарейки отправятся на переработку в Челябинск
В Бурятии от гриппа привито 533 тысячи человек