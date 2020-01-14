Первая двойня родилась в Кабанском районе Бурятии

Мальчики стали третьим и четвёртым детьми в семье



9 января 2020 года в Кабанском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню, родившуюся в этом году в районе. Сыновья стали третьим и четвёртым ребёнком в дружной семье.



Ведущий специалист-эксперт поздравила с этим радостным событием, вручила первые документы малышей – свидетельства о рождении. Также она пожелала малышам расти здоровыми и счастливыми, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.

