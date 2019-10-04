Иркутский боксёр победил на международном турнире в Чехии

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Он выступал в весовой категории 81 кг



Иркутский спортсмен, мастер спорта России Василий Каверин занял первое место на 28-м международном турнире по боксу памяти олимпийского чемпиона Юлиуса Торма, который с 25 по 28 сентября прошёл в Праге в Чехии. В традиционных соревнованиях принимали участие юниоры из пяти стран – из Индии, Казахстана, Словакии, Чехии и России.



Василий Каверин выступал в весовой категории 81 кг и провёл два боя. Из них в одном иркутянин одержал победу над боксёром из Казахстана, во втором оказался сильнее соперника из Индии.



Василий Каверин занимается боксом в областной школе высшего спортивного мастерства. Его тренером является Аркадий Казюка. В настоящее время Василий готовится к всероссийским соревнованиям по боксу «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова», которые в начале декабря пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

