Он выступал в весовой категории 81 кг
Иркутский спортсмен, мастер спорта России Василий Каверин занял первое место на 28-м международном турнире по боксу памяти олимпийского чемпиона Юлиуса Торма, который с 25 по 28 сентября прошёл в Праге в Чехии. В традиционных соревнованиях принимали участие юниоры из пяти стран – из Индии, Казахстана, Словакии, Чехии и России.
Василий Каверин выступал в весовой категории 81 кг и провёл два боя. Из них в одном иркутянин одержал победу над боксёром из Казахстана, во втором оказался сильнее соперника из Индии.
Василий Каверин занимается боксом в областной школе высшего спортивного мастерства. Его тренером является Аркадий Казюка. В настоящее время Василий готовится к всероссийским соревнованиям по боксу «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова», которые в начале декабря пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутский боксёр победил на международном турнире в Чехии
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