В нём принимают участие артисты и музыканты Забайкальского края
5 сентября в столице Забайкалья стартовал музыкальный фестиваль «Chita Jazz». В большом концертном зале краевой филармонии имени О. Л. Лундстрема с разностилевой сольной программой «Музыкальный коктейль» выступила эстрадно-джазовая группа «Jam». Коллектив исполнил лучшие джазовые композиции и мировые хиты эстрады.
Как сообщает пресс-служба минкультуры региона со ссылкой на замминистра ведомства Алексея Бочкарникова, фестиваль продлится 3 дня. 6 сентября с программой «Респект» на сцене филармонии выступил джаз-бенд «Blues Time».
Кульминацией и завершением фестиваля станет концерт «Jazz of Open air» (12+), который состоится 7 сентября на площади имена Ленина. В мероприятии примут участие артисты и музыканты Забайкальского края. На большой сцене вместе с профессиональными исполнителями попробуют свои силы и юные артисты музыкальных школ Читы. Начало мероприятия в 17:00.
В Чите открылся джазовый фестиваль
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он получил бронзовую медаль по итогам многодневной гонки
Спортсмены Борзинского района выиграли 11 медалей
С 1978 года по 2005 год Леонид Ткаченко являлся бессменным директором МУП «Водоканал»
Он стал вторым на дистанции 100 метров и в комбинированной эстафете
В национальном музее начнёт работу выставка «Гунны. Империя степей»
В Улан-Удэ прошло торжественное собрания в честь Дня города
Затем победители посадили деревья на новой Аллее семей
Список почётных граждан Бурятии пополнил Михаил Егоров
В общероссийской акции будут участвовать десятки тысяч студентов в разных городах России
Мероприятие будет проходить в течение месяца
Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер
Общение с близкими благотворно влияет на поведение осуждённых, считают в УФСИН
Ключи от машин получили шесть человек
Всего было высажено 100 саженцев берёз, елей и сосен
На эти нужды выделено 48 автобусов