В Чите открылся джазовый фестиваль

В нём принимают участие артисты и музыканты Забайкальского края



5 сентября в столице Забайкалья стартовал музыкальный фестиваль «Chita Jazz». В большом концертном зале краевой филармонии имени О. Л. Лундстрема с разностилевой сольной программой «Музыкальный коктейль» выступила эстрадно-джазовая группа «Jam». Коллектив исполнил лучшие джазовые композиции и мировые хиты эстрады.



Как сообщает пресс-служба минкультуры региона со ссылкой на замминистра ведомства Алексея Бочкарникова, фестиваль продлится 3 дня. 6 сентября с программой «Респект» на сцене филармонии выступил джаз-бенд «Blues Time».



Кульминацией и завершением фестиваля станет концерт «Jazz of Open air» (12+), который состоится 7 сентября на площади имена Ленина. В мероприятии примут участие артисты и музыканты Забайкальского края. На большой сцене вместе с профессиональными исполнителями попробуют свои силы и юные артисты музыкальных школ Читы. Начало мероприятия в 17:00.

