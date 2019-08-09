В Бурятии изъято 43 кг «травки»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Озвучены итоги работы за первое полугодие в борьбе с наркопреступлениями



В управлении наркоконтроля МВД Бурятии подвели итоги работы в первом полугодии. В июне 2019 года ликвидирована подпольная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков, пресечена деятельность трёх организованных групп по их сбыту, выявлено 67 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 1,3 кг наркотических средств синтетического происхождения.



Выявлено два преступления, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных в результате сбыта запрещённых веществ.



Кроме того, выявлено пять преступлений за незаконную выдачу либо подделку рецептов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. При этом все - на территории Заиграевского района.



Также в ходе проведения первого этапа операции «Мак-2019» обследовано 574 гектаров земель - на предмет произрастания очагов дикорастущей конопли. Из незаконного оборота изъято 12,7 кг наркотических средств, выявлено 44 преступления в сфере их незаконного оборота.



- По результатам двух этапов мероприятия обследовано более 1 миллиона 136 тысяч гектаров земель, обнаружено 264 очага произрастания наркосодержащих растений общей площадью 1370 гектаров. Выявлено 76 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, подавляющая часть которых связана с приобретением и хранением наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 43 килограммов наркотиков каннабисной группы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Работа по противодействию наркопреступности продолжается.

