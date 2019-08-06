Они попадали в дома через незапертые двери
Сотрудники полиции задержали двоих жителей Прибайкальского района Бурятии, которые подозреваются в совершении восьми краж из частных домов в Улан-Удэ, а также Иволгинского и Прибайкальского районов республики.
Установлено, что 28-летний не работающий, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, житель Прибайкальского района на протяжении лета проникал в частные дома жителей СНТ и ДНТ в пригороде Улан-Удэ, а также в посёлке Ильинка Прибайкальского района. Три кражи мужчина совершил со своим 27-летним ранее неоднократно судимым за аналогичные преступления родственником.
Мужчины попадали в дома через незапертые двери, также они разбивали или вытаскивали оконные стекла. Подозреваемые крали продукты питания, строительные инструменты, технику, а также деньги и другие ценности. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей.
- Возбуждены уголовные дела, решается вопрос об объединении уголовных дел в одно производство. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде ареста, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Два жителя Бурятии всё лето обкрадывали частные дома
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