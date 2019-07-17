Бурятский шахматист получил денежный приз в Таиланде

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики

Он выиграл международный турнир, обойдя соперников из почти 20 стран



В Таиланде состоялся I открытый международный шахматный турнир. В соревнованиях принял участие шахматист Республики Бурятия Жамсаран Цыдыпов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



Организаторы турнира пригласили Жамсарана благодаря высокому рейтингу спортсмена, и наш шахматист сумел обойти соперников из около 20 стран, выиграв денежный приз соревнований. Ранее, этой весной Жамсаран выполнил норму международного гроссмейстера.



Напомним, что шахматисты Бурятии всё чаще радуют жителей республики своими победами. Так, Эрдэм Хубукшанов, воспитанник тренера Тимура Иванова, в апреле стал победителем Первенства России и уже 14 августа отправляется на Первенство мира по быстрым шахматам и блицу в Минск.



Также скоро шахматистов Бурятии ждёт крупное событие – с 24 по 30 июля на Байкале состоится XXVI Международный шахматный турнир «Байкальские зори».



«География наших соревнований значительно расширилась после вхождения Бурятии в состав ДФО. Своё участие в нашем турнире уже подтвердили шахматисты из Владивостока, Хабаровска и других регионов», – отмечает исполнительный директор Федерации шахмат Бурятии Тимур Иванов.

