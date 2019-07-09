Фёдор Конюхов планирует пролететь через Иркутск на самолёте с солнечными батареями

Конюхов планирует полёт из Москвы на Камчатку



Российский путешественник Федор Конюхов в первой половине сентября 2019 года планирует впервые осуществить перелёт из Москвы на Камчатку на самолёте с солнечными батареями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына Конюхова Оскара.



- Это будет первый перелёт на самолёте на солнечной энергии через всю Россию по маршруту Москва - Челябинск - Новосибирск - Иркутск - Якутия - Камчатка. Это будет первая половина сентября, не позже, потому что на Камчатке снег может выпасть, - сообщил сын путешественника.



На перелёт отведено 10 дней, сообщает ТАСС.

