Конюхов планирует полёт из Москвы на Камчатку
Российский путешественник Федор Конюхов в первой половине сентября 2019 года планирует впервые осуществить перелёт из Москвы на Камчатку на самолёте с солнечными батареями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына Конюхова Оскара.
- Это будет первый перелёт на самолёте на солнечной энергии через всю Россию по маршруту Москва - Челябинск - Новосибирск - Иркутск - Якутия - Камчатка. Это будет первая половина сентября, не позже, потому что на Камчатке снег может выпасть, - сообщил сын путешественника.
На перелёт отведено 10 дней, сообщает ТАСС.
Фёдор Конюхов планирует пролететь через Иркутск на самолёте с солнечными батареями
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