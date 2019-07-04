Будут чествовать также многодетных родителей, вырастивших семь и более детей
5 июля в Бурятском театре оперы и балета состоится торжественное мероприятие, посвящённое празднованию всероссийского дня семьи, любви и верности.
Родители, воспитывающие семь и более детей, будут награждены государственной наградой Республики Бурятия - медалью «За верность родительскому долгу».
На торжестве будут чествовать также супругов с 25-летним стажем семейной жизни, известных крепостью семейных устоев и воспитанием достойных детей.
- В этом году организационный комитет по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации выделил 70 медалей «За любовь и верность» для награждения 70 супружеских пар, проживающих в Бурятии, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятском театре оперы и балета медалями «За верность родительскому долгу» и «За любовь и верность» отметят 52 супружеские пары республики. Свои праздничные номера семьям и участникам торжественного мероприятия подарят известные творческие коллективы и солисты Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году медаль «За любовь и верность» получили бывший мэр Александр Голков и его супруга.
Справка:
Празднование всероссийского дня семьи, любви и верности началось с 2008 года, на протяжении 10 лет супружеские пары награждаются медалями «За любовь и верность». Начиная с 2009 года, общественную награду получили 671 семья из Бурятии.
В Улан-Удэ супружеские пары наградят медалями
Общество, Фото:
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