Боксеры Бурятии завоевали 19 медалей на «Байкале-2019»

Из них 8 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей



Спортсмены Бурятии завоевали 19 медалей медалей на 50-х юбилейных всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» «Байкал – 2019» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Баранникова. Турнир проходил с 26 по 29 июня в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



В соревнованиях приняли участие 110 боксёров из России, Монголии, Казахстана и Кореи. По сообщению Федерации Бокса РБ, по итогам соревнований у сборной республики – 8 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.



Победителями «Байкал-2019» стали у мужчин: в весовой категории до 49 кг – Николай Харанахоев, в весовой категории до 52 кг – Баир Батлаев, в весовой категории до 56 кг – Антон Хорхонов, в весовой категории до 60 кг – Радна Цыбиков, в весовой категории до 64 кг – Доржо Дахаев, в весовой категории до 81 кг – Георгий Кушиташвили, с/к НОМТО, тренеры Сергей Смирнов, Бато Батуев. У женщин победу праздновали: в весовой категории до 57 кг – Людмила Воронцова, в весовой категории до 75 кг – Елена Гапешина.



Финалистами турнира и обладателями серебряных наград стали у мужчин: в весовой категории до 49 кг – Батор Гомбоев, в весовой категории до 69 кг – Назар Просянников, в весовой категории свыше 91 кг – Константин Протопопов. У женщин в весовой категории до 60 кг «серебро» взяла Наталья Шадрина.



Звание бронзовых призёров получили у мужчин: в весовой категории до 52 кг – Доржо Раднаев, в весовой категории до 56 кг – Альберт Гатауллин, в весовой категории до 75 кг – Максим Парфёнов, в весовой категории до 81 кг – Александр Зубков, в весовой категории до 91 кг – Олег Елизаров. Среди женщин «бронза» в весовой категории до 51 кг у Эржены Бадмаринчиновой, в весовой категории до 60 кг у Анастасии Павловой.

