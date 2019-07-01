Автопробег посвятят памяти павших воинов на реке Халхин-Гол
С 28 августа по 3 сентября из Улан-Удэ до Улан-Батора пройдёт автопробег, посвящённый героям, павшим в битвах и сражениях Великой Отечественной войны на реке Халхин-Гол и других локальных конфликтах. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Автопробег затронет следующие города: Улан-Удэ, Кяхта, Сухэ-Батор, Дархан, Улан-Батор, Ундерхаан, Чойбалсан, Сумбэр, Улан-Батор. По ходу следования запланированы посещения памятников воинской славы, проведение митингов, концертов с участием ветеранов, военнослужащих и допризывной молодёжи.
Приглашаются все желающие автолюбители Бурятии. Расходы по оплате ГСМ, затраты по амортизации автомобилей, питанию и проживанию в пути несут сами участники.
Из Улан-Удэ до Улан-Батора устроят автопробег
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