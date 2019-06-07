В Улан-Удэ обсуждают, следует ли городу отказываться от станции Мостовая

Бурятский омбудсмен написала по этому поводу письмо городским властям
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая стало известно о создании в Улан-Удэ рабочей группы по возможному переходу станции Мостовая из состава города в Иволгинский район. Активно выступает за это депутат горсовета Алексей Хандархаев. Он, в частности, заявлял: «Никогда эта станция не принадлежала городу, но каким-то образом, в угоду каких-то может быть вопросов её передали Улан-Удэ, считаю, что это неправильно. Для чего увеличивать границы города? Для развития города, для жилищного строительства, в интересах логистики, развития инфраструктуры и так далее. А здесь-то что? В 20 километрах непонятная эта станция и только одни проблемы будут».
В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась по данному вопросу и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорю Шутенкову и Улан-Удэнскому городскому совету депутатов
«В связи с опубликованием в СМИ заявления заместителя мэра города Улан-Удэ Алексея Хандархаева о передаче станции Мостовой Иволгинскому району с простым аргументом «дорого и хлопотно», уполномоченный обратилась к Игорю Шутенкову и Улан-Удэнскому городскому совету депутатов с просьбой не принимать решений, направленных на усугубление ситуации и игнорирование потребностей жителей города», - сообщает аппарат бурятского омбудсмена.
Сами жители Мостовой написали уполномоченному по правам человека коллективное обращение по вопросам обеспечения транспортной доступности, оказания медицинской помощи, пожарной безопасности, организации работы филиалов банков, аптеки, вывоза мусора, обеспечения права на образование и культурный досуг.
Вот лишь некоторые доводы жителей: «дети дошкольного возраста лишены возможности посещать детский сад, это условно возможно, если работать в городе, но чтобы успеть на единственную вечернюю электричку в 17.40 с ребёнком, надо изловчиться», «в посёлке отсутствует детская площадка, почта, банки, банкоматы, пожарная машина, дом культуры, детские клубы, работает один магазин смешанных товаров», «вывоз мусора не производился в последние 20-30 лет, в поселке процветают несанкционированные свалки и антисанитария».
По данным жителей, на станции проживает более 3 тысяч человек, станция основана в 1900 году, с 1987 года посёлок при станции включен в состав Железнодорожного района Улан-Удэ.
Уполномоченный организовала выездное совещание на станции с участием жителей, профильных ответственных ведомств: минздрав, минтранс, минобр, комитеты администрации Улан-Удэ.
Ответственные должностные лица, ответили на накопившиеся вопросы жителей, предложили меры по решению проблемных вопросов, исполнение которых находится на контроле омбудсмена.
- Так, минтрансу рекомендовано проработать вопросы изменения расписания электричек, о включении в бюджет на предстоящий финансовый год подготовку проектно-сметной документации для строительства автомобильного моста через реку Селенга вблизи станции Мостовая. Минздравом взяты обязательства по организации аптечного пункта, проведении вакцинации детей от клещевого энцефалита, укомплектованию должности фельдшера в амбулатории. Минобром будет прорабатываться вопрос об организации группы по дошкольному образованию детей, проживающих на станции и т.д., - сообщили в аппарате Юлии Жамбаловой.
В Улан-Удэ обсуждают, следует ли городу отказываться от станции Мостовая
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