«Одни проблемы», - категорично заявил заммэра Алексей Хандархаев
Вчера на сессии горсовета в Улан-Удэ одним из вопросов было обсуждение границ города. Речь шла о границах столицы Бурятии и Иволгинского района, а именно сельских поселений Гурульбинское и Нижнеиволгинское.
- Эти изменения направлены на устранение пересечений границ муниципальных границ образований с земельными участками, состоящими на государственном кадастровом учёте. Изменения согласованы на рабочей группе, с участием комитета имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ и администрации Иволгинского района, - доложил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев.
Однако заммэра Алексей Хандархаев предложил передать Иволгинскому району станцию Мостовая, которая сейчас находится в границах Улан-Удэ. Он аргументировал это тем, что населённый пункт находится далеко и городу дорого его содержать.
- Я уже неоднократно выступал по вопросу станции Мостовая. В 2018 году… ну это ошибка была. Никогда эта станция не принадлежала городу, но каким-то образом, в угоду каких-то может быть вопросов её передали Улан-Удэ, считаю, что это неправильно, - аргументировал Хандархаев.
Он объяснил, что Мостовая находится в 15 км от станции Дивизионная. Там сложный рельеф, а также путепровод: «Дорога будет золотая, никакого бюджета города не хватит нам».
- Для чего увеличивать границы города? Для развития города, для жилищного строительства, в интересах логистики, развития инфраструктуры и так далее. А здесь-то что? В 20 километрах непонятная эта станция и только одни проблемы будут, - заключил заммэра.
Также он сообщил, что уже создана рабочая группа по решению этого вопроса.
Улан-Удэ хочет вернуть станцию Мостовая Иволгинскому району
Власть, Фото:
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