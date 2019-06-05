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Группа «Дари» даст концерт на улан-удэнском «Арбате»

Группа «Дари» даст концерт на улан-удэнском «Арбате»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Концерт состоится в рамках офф-программы «Голос кочевников»

28 июня в 18:00 на «Арбате» (возле фонтана) пройдёт один из концертов офф-программы фестиваля «Голос кочевников 2019». Здесь выступит группа «Дари».

Группа «Дари» — это артисты Русского драматического театра имени Бестужева Владимир Барташевич, Аюр Доржиев, Иван Бузунов, а также профессиональные музыканты.

Идея организовать музыкальную группу зрела у Владимира Барташевича давно. Ещё со времен студенчества, когда они с Аюром Доржиевым учились во ВСГАКИ. Тогда актеры писали песни и исполняли их под гитару в кругу друзей. Сейчас, когда Аюр Доржиев стал частью труппы Русского драмтеатра, к ним присоединился Иван Бузунов и профессиональные музыканты, а мечта стала реальностью. Стиль музыканты определяют, как мультижанровый, поясняя, что это «легкий рок с элементами рэгги, этники и транса». Все исполняемые песни написаны Владимиром Барташевичем и Аюром Доржиевым.


Возрастное ограничение 12+

концерт Голос кочевников
 
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