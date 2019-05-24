В Бурятии закроют переезд в Селенгинске

Движение через железнодорожный переезд будет ограничено 27 мая



На железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии 27 мая будут проводиться ремонтные работы.



- Движение автотранспортных средств в указанный день будет ограничено с 10:00 до 19:00. Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через близлежащие переезды в селах Нюки (5549 км) и Брянск (5563 км), - сообщает ВСЖД.







