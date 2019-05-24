24 Мая

23 Мая

Популярное

В Бурятии закроют переезд в Селенгинске

В Бурятии закроют переезд в Селенгинске
Общество,  Фото:pixabay.com
Движение через железнодорожный переезд будет ограничено 27 мая

На железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии 27 мая будут проводиться ремонтные работы.

- Движение автотранспортных средств в указанный день будет ограничено с 10:00 до 19:00. Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через близлежащие переезды в селах Нюки (5549 км) и Брянск (5563 км), - сообщает ВСЖД.



железнодорожные переезды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии закроют переезд в Селенгинске
В Бурятии закроют переезд в Селенгинске
Общество, 24.05.2019
Движение через железнодорожный переезд будет ограничено 27 мая
По Иркутску пройдёт второй велопарад
По Иркутску пройдёт второй велопарад
Общество, 24.05.2019
Общая протяжённость маршрута составит 9 километров
В Улан-Удэ презентовали книгу о Герое СССР Борисе Быстрых
В Улан-Удэ презентовали книгу о Герое СССР Борисе Быстрых
Общество, 24.05.2019
Книга авторов Сергея Басаева и Марины Мелешевич стала четвёртой из книжной серии «Герои Советского Союза»
В Иркутске состоится концерт для будущих мам
В Иркутске состоится концерт для будущих мам
Общество, 24.05.2019
Вход для будущих мам свободный
Фильм про Хамбо Ламу Этигэлова получил приз в Каннах
Фильм про Хамбо Ламу Этигэлова получил приз в Каннах
Общество, 24.05.2019
Картина получила премию за инициативу во имя мира
По улицам Улан-Удэ снова гуляют коровы
По улицам Улан-Удэ снова гуляют коровы
Общество, 24.05.2019
Горожане отпускают шутки насчёт стада коров на Бабушкина
В Бурятии дети посеяли семена
В Бурятии дети посеяли семена
Общество, 24.05.2019
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии встретились с самыми маленькими учащимися специальной коррекционной общеобразовательной школы интерната № 2
День славянской письменности и культуры отметят в Улан-Удэ
День славянской письменности и культуры отметят в Улан-Удэ
Общество, 24.05.2019
Праздник состоится сегодня в парке культуры и отдыха «Юбилейный»
В Бурятии беспилотники военных патрулируют леса
В Бурятии беспилотники военных патрулируют леса
Общество, 24.05.2019
Недавно сформированный расчёт артиллерийского соединения совершил первые запуски беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10»  
Лингвист из США пообщался с эвенками в Улан-Удэ
Лингвист из США пообщался с эвенками в Улан-Удэ
Общество, 24.05.2019
Встреча-презентация «Эвенки – номады тайги» прошла в Улан-Удэ
В Бурятии проходят сборы с новобранцами
В Бурятии проходят сборы с новобранцами
Общество, 24.05.2019
Они осваивают первоначальные навыки по специальности отдельно от личного состава
Жители Бурятии нашли в своём огороде ревущего медвежонка
Жители Бурятии нашли в своём огороде ревущего медвежонка
Общество, 24.05.2019
Скоро косолапого незваного гостя увезут в Иркутск
Акция «Пристегнись!» прошла в Бурятии
Акция «Пристегнись!» прошла в Бурятии
Общество, 24.05.2019
В Окинском районе Бурятии юные инспекторы движения поддержали профилактическую акцию Госавтоинспекции «Пристегнись»
90% тренировок связистов в Бурятии получили «отлично»
90% тренировок связистов в Бурятии получили «отлично»
Общество, 24.05.2019
Более тысячи тренировок провели связисты зимой
В Улан-Удэ наградили активистов по озеленению
В Улан-Удэ наградили активистов по озеленению
Общество, 24.05.2019
Награждение состоялось сегодня на городской планёрке

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^