Движение через железнодорожный переезд будет ограничено 27 мая
На железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии 27 мая будут проводиться ремонтные работы.
- Движение автотранспортных средств в указанный день будет ограничено с 10:00 до 19:00. Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через близлежащие переезды в селах Нюки (5549 км) и Брянск (5563 км), - сообщает ВСЖД.
В Бурятии закроют переезд в Селенгинске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Движение через железнодорожный переезд будет ограничено 27 мая
Общая протяжённость маршрута составит 9 километров
Книга авторов Сергея Басаева и Марины Мелешевич стала четвёртой из книжной серии «Герои Советского Союза»
Вход для будущих мам свободный
Картина получила премию за инициативу во имя мира
Горожане отпускают шутки насчёт стада коров на Бабушкина
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии встретились с самыми маленькими учащимися специальной коррекционной общеобразовательной школы интерната № 2
Праздник состоится сегодня в парке культуры и отдыха «Юбилейный»
Недавно сформированный расчёт артиллерийского соединения совершил первые запуски беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10»
Встреча-презентация «Эвенки – номады тайги» прошла в Улан-Удэ
Они осваивают первоначальные навыки по специальности отдельно от личного состава
Скоро косолапого незваного гостя увезут в Иркутск
В Окинском районе Бурятии юные инспекторы движения поддержали профилактическую акцию Госавтоинспекции «Пристегнись»
Более тысячи тренировок провели связисты зимой
Награждение состоялось сегодня на городской планёрке