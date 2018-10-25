Диктант на бурятском языке прошёл в Улан-Удэ



23 октября в Национальной библиотеке Бурятии все желающие смогли принять участие в написании диктанта на бурятском языке. Проверить свою грамотность решились 30 человек. Текст для акции был выбран членами жюри из произведения Бадмы Шойдокова «Хилын Харуулшан».



Проверяли и оценивали работы участников жюри: председатель – Валентина Дугаровна Патаева, кандидат филологических наук; члены – Цырен-Дулма Долсоновна Цыренова; Алла Дамдиновна Эрдынеева.



Как отметило жюри по результатам диктанта, в этом году общий уровень знаний бурятского языка участников значительно повысился.



Результаты конкурса следующие:



I место – Балданова Цындыма Цыдыповна;

II место – Бадмаева Баярма Цыренжаповна;

III место – Бухаев Владимир Очирович.



Поощрительные призы получили:



- Доржиева Ольга Ивановна;

- Гунжитова Сэсэгма Шагдоржаповна.



Благодарственные письма Национальной библиотеки Бурятии получили:



- Санзоева Дугарма Бимбаевна;

- Куклина Евгения Эрдэмовна;

- Доржиева Нина Степановна;

- Тимофеева Людмила Алексеевна;



- Хальбаева Валентина Зундуевна;

- Саргаева Елизавета Степановна;

- Соборова Эржин Дашицыреновна;

- Норбоева Цыжигма Батоевна.



Награждение состоится 25 октября в 14.00 в Центре деловых встреч и переговоров (2 этаж), сообщает пресс-служба учреждения.

