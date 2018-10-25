Диктант на бурятском языке прошёл в Улан-Удэ

23 октября в Национальной библиотеке Бурятии все желающие смогли принять участие в написании диктанта на бурятском языке. Проверить свою грамотность решились 30 человек. Текст для акции был выбран членами жюри из произведения Бадмы Шойдокова «Хилын Харуулшан».
Проверяли и оценивали работы участников жюри: председатель – Валентина Дугаровна Патаева, кандидат филологических наук; члены – Цырен-Дулма Долсоновна Цыренова; Алла Дамдиновна Эрдынеева.
Как отметило жюри по результатам диктанта, в этом году общий уровень знаний бурятского языка участников значительно повысился.
Результаты конкурса следующие:
I место – Балданова Цындыма Цыдыповна;
II место – Бадмаева Баярма Цыренжаповна;
III место – Бухаев Владимир Очирович.
Поощрительные призы получили:
- Доржиева Ольга Ивановна;
- Гунжитова Сэсэгма Шагдоржаповна.
Благодарственные письма Национальной библиотеки Бурятии получили:
- Санзоева Дугарма Бимбаевна;
- Куклина Евгения Эрдэмовна;
- Доржиева Нина Степановна;
- Тимофеева Людмила Алексеевна;
- Хальбаева Валентина Зундуевна;
- Саргаева Елизавета Степановна;
- Соборова Эржин Дашицыреновна;
- Норбоева Цыжигма Батоевна.
Награждение состоится 25 октября в 14.00 в Центре деловых встреч и переговоров (2 этаж), сообщает пресс-служба учреждения.