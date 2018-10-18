3 дома и школа в центре Улан-Удэ оставались без отопления

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Ремонтные работы продолжались около суток



Во вторник, 16 октября, в 14:00 жители домов по улицам Советская 1,9 и Шмидта 32, а также школа № 60 в центре Улан-Удэ остались без отопления. Неудобства были вызваны ремонтными работами.



Утечку на трубопроводе устранили только утром следующего дня. В 8:20 теплоснабжение было восстановлено. Время отключения составило18 часов 20 минут.

