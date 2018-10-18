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3 дома и школа в центре Улан-Удэ оставались без отопления

3 дома и школа в центре Улан-Удэ оставались без отопления
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Ремонтные работы продолжались около суток

Во вторник, 16 октября, в 14:00 жители домов по улицам Советская 1,9 и Шмидта 32, а также школа № 60 в центре Улан-Удэ остались без отопления. Неудобства были вызваны ремонтными работами.

Утечку на трубопроводе устранили только утром следующего дня. В 8:20 теплоснабжение было восстановлено. Время отключения составило18 часов 20 минут.
 
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