По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 5,8 %
Более 6 миллионов людей было перевезено на поезде в границах ВСЖД. Это цифра за последние полгода, сообщили в пресс-службе компании.
Поездами дальнего следования со станций Восточно-Сибирской железной дороги за шесть месяцев текущего года было отправлено более 1,3 миллионов человек, что превышает показатель 2017 года почти на 5,8%.
Россияне стали больше ездить на поездах по ВСЖД
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