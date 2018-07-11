Россияне стали больше ездить на поездах по ВСЖД

По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 5,8 %



Более 6 миллионов людей было перевезено на поезде в границах ВСЖД. Это цифра за последние полгода, сообщили в пресс-службе компании.



Поездами дальнего следования со станций Восточно-Сибирской железной дороги за шесть месяцев текущего года было отправлено более 1,3 миллионов человек, что превышает показатель 2017 года почти на 5,8%.