В Бурятии нашли выход из тупика с дипломами БГСХА













- Ну, в Иркутский ГАУ мы переводили в 16-м году, в 17-м году и вот в феврале 18-го года. То есть, в этом году в феврале разрешение мы получили, - заявила Наталья Николаева, проректор по учебной работе.



Если переговоры пройдут удачно, защищаться студенты будут в следующем месяце.



- Сроки проведения процедуры экстерната определяются ВУЗом самостоятельно. В настоящее время наше предложение провести процедуру экстерната в срок до 15-го июля, - сообщила Наталья Николаева.



При этом все расходы, включая дорогу, ВУЗ возьмёт на себя. А студенты получат дипломы государственного образца, как и планировалось изначально.



Звучит это всё хорошо, однако гарантий нет до сих пор, отмечает АТВ.



- Ну, конечно, есть опасения, но их уже на минимуме осталось. Главное, что наша кафедра сказала нам, что всё будет хорошо. И они нас не бросят ни в коем случае. И за это им огромное спасибо, - высказалась Марина Горбова, студентка экономического факультета БГСХА.



Кроме того, руководство ВУЗа отмечает, что иркутский ГАУ – это не единственное решение проблемы. В случае, если они откажут. Есть план Б – это Бурятский госуниверситет. Правда, со сроками там дела обстоят хуже. Защищаться в БГУ получится лишь не раньше зимы. А такой вариант выпускникам не по нраву, ведь мужскую часть студентов к этому времени уже заберут в армию, уточняет АТВ.





