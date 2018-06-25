Глава Бурятии взял на контроль ситуацию с БГСХА

Алексей Цыденов вмешался в скандал с экономическим факультетом
Глава Бурятии Алексей Цыденов на планёрном совещании поручил разобраться с ситуацией по итоговой аттестации выпускников экономического факультета БГСХА. Глава поручил принять необходимые меры по решению проблемы с дипломами выпускников, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Экономический факультет сельхозакадемии не получил государственную аккредитацию. В связи с этим выпускники не могут защитить свои дипломы.
В данной ситуации вуз должен был обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки, - поясняют в правительстве.
- Попрошу разобраться с ситуацией по аккредитации экономических специальностей БГСХА и доложить, как выпускники-студенты сейчас будут получать дипломы, и что нужно сделать, чтобы получить аккредитацию? - сказал Алексей Цыденов.
Также он отметил, что против того, чтобы терять экономический факультет в БГСХА. Глава готов встретиться по этому вопросу с руководством Рособрнадзора, федеральных министерств науки и высшего образования, сельского хозяйства.
- Невозможно быть обезличенным экономистом, если не понимаешь сам процесс, что такая пашня, сколько, когда сеять надо, что и как урожайность даёт, как он экономику предприятия посчитает. Не может экономист вообще оценить деятельность предприятия, если он не понимает предмет, - подытожил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», впервые подобная проблема с экономистами из БГСХА появилась ещё в 2016 году. Тогда больше 200 выпускников сельхозакадемии сдали госэкзамены в БГУ.
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Власть, Фото:
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