Товарооборот России и Китая вырос ещё на треть

Таможня КНР подвела итоги товарооборота между Россией и Китаем за 2022 год



По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3 процентов и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов, сообщило РИА Новости.



- Китай ввёз в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8 процента больше, чем годом ранее. Поставки в обратном направлении, из России в Китай выросли на 43,4 процента, достигнув 114,149 миллиарда долларов.



К примеру, только в декабре 2022 года уровень товарооборота двух стран составил 17,805 миллиарда долларов. Россия ввезла в Китай товаров на сумму 8,996 миллиарда, Китай в Россию — на 8,808 миллиарда.



Опубликованные данные о товарообороте Китая с более чем двадцатью странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствуют, что в 2022 году Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в КНР.



По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8 процентов и составил 146,887 миллиардов долларов. Таким образом, товарооборот между двумя странами вырос ещё на треть.



В 2022 году Россия перенаправила в КНР значительные объёмы угля и нефти. А китайские компании увеличили экспортные поставки в Россию после ухода с российского рынка многих западных компаний.







