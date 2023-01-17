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Товарооборот России и Китая вырос ещё на треть

Товарооборот России и Китая вырос ещё на треть
Экономика,  Фото:pixabay.com.
Таможня КНР подвела итоги товарооборота между Россией и Китаем за 2022 год

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3 процентов и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов, сообщило РИА Новости.

- Китай ввёз в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8 процента больше, чем годом ранее. Поставки в обратном направлении, из России в Китай выросли на 43,4 процента, достигнув 114,149 миллиарда долларов.

К примеру, только в декабре 2022 года уровень товарооборота двух стран составил 17,805 миллиарда долларов. Россия ввезла в Китай товаров на сумму 8,996 миллиарда, Китай в Россию — на 8,808 миллиарда.

Опубликованные данные о товарообороте Китая с более чем двадцатью странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствуют, что в 2022 году Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в КНР.

По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8 процентов и составил 146,887 миллиардов долларов. Таким образом, товарооборот между двумя странами вырос ещё на треть.

В 2022 году Россия перенаправила в КНР значительные объёмы угля и нефти. А китайские компании увеличили экспортные поставки в Россию после ухода с российского рынка многих западных компаний.



Китай товарооборот

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